Frankfurt (ots) - Nach den jüngsten Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz ist

klar, dass Deutschland zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie bis mindestens 18.

April 2021 im Lockdown bleiben wird. In den Überlegungen, einzelne Bereiche des

öffentlichen Lebens wieder zu öffnen, spielt die Reisewirtschaft bisher keine

Rolle. Trotz umfangreicher Hygienemaßnahmen und Sicherheitskonzepte warten

Anbieter und Dienstleister aus der Branche damit weiter auf eine Perspektive.



Bereits seit Wochen arbeiten der Verband Deutsches Reisemanagement e. V. (VDR)

und seine Mitgliedsunternehmen an Strategien, die einen Weg aus dem Lockdown

aufzeigen sollen. Denn neben ihrer wirtschaftlichen Bedeutung für Unternehmen

leisten Geschäftsreisen einen wichtigen Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen

Entwicklung in Deutschland. So haben deutsche Unternehmen vor der

Corona-Pandemie über 55 Milliarden Euro für Business Trips ausgegeben - die

regionale Wertschöpfung, also die Ausgaben der Reisenden am Zielort etwa für

gastronomische oder kulturelle Angebote, nicht mit einberechnet.







bleiben Geschäftsreisen ein notwendiges Erfolgsinstrument. Regionale

Wertschöpfung etwa in Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistungssektor

entsteht nicht durch Videokonferenzen. Politische Entscheidungen müssen die vor-

und nachgelagerten Wertschöpfungsketten einer Geschäftsreise miteinbeziehen und

sollten die Hygienekonzepte und Sicherheitsstandards der Anbieter nicht

ignorieren. Es ist wichtig, dass die notwendigen Geschäftsreisen in Zukunft so

sicher, aber auch so effektiv wie möglich durchgeführt werden können", sagt

VDR-Präsident Christoph Carnier.



Dazu hat der VDR Anfang März einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt, der sicheres

Reisen auch in Pandemiezeiten ermöglichen soll. Das Konzept sieht vor, dass

Geschäftsreisende bei entsprechend niedrigen Fallzahlen quarantänefrei nach und

aus Deutschland ein- und ausreisen dürfen. Dafür werden zunächst Impfnachweise

und aktuelle negative PCR-Tests Pflicht. Sollten wissenschaftliche Erkenntnisse

belegen, dass geimpfte Personen das Coronavirus nicht mehr auf andere Menschen

übertragen können, wäre ein reiner Impfnachweis ausreichend. Zudem unterstützen

der VDR und seine Mitglieder die Initiativen für einen digitalen Impfnachweis,

damit Geimpfte im Inland, im Schengen-Raum und schließlich global wieder ohne

Einschränkungen reisen können. Ein flächendeckender Einsatz von

COVID-19-Schnelltests in Kombination mit Impfungen und Sicherheitskonzepten soll

dazu beitragen, fortbestehende Infektionsrisiken weiter zu minimieren und den

Reiseverkehr wieder zu normalisieren. Seite 2 ► Seite 1 von 3



