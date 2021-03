Cellebrite erweitert branchenführende Enterprise Endpoint Intelligence-Plattform für eDiscovery und Unternehmensuntersuchungen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Tysons Corner, Virginia (ots/PRNewswire) - Cellebrite Enterprise Solutionsermöglicht als einziger Anbieter Remote-Computerzugriff und Analysefunktionen ineiner zentralen Lösung für Windows und Machttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3111147-1&h=3149037416&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3111147-1%26h%3D4071503213%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3111147-1%2526h%253D2218212992%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.cellebrite.com%25252Fen%25252Fhome%25252F%2526a%253DCellebrite%26a%3DCellebrite&a=Cellebrite , der weltweit führende Anbieter von Digital Intelligence (DI)-Lösungen fürden öffentlichen und privaten Sektor, gab heute die Markteinführung von EndpointInspector bekannt, einer Cloud-first Remote Collection-Lösung für Windows undMac, die eDiscovery und den Lebenszyklus von Unternehmensuntersuchungenrevolutionieren wird. Das integrierte Angebot von Cellebrite EnterpriseSolutions wird die Fähigkeit von Unternehmen zur Risikominderung mit führendenDatenerfassungs- und Analysefunktionen erheblich verbessern. Mit der heutigenVeröffentlichung unterstreicht Cellebrite einmal mehr seinen Anspruch,Unternehmen bei der Schaffung eines sichereren Arbeitsplatzes zu unterstützen -mit einer einfachen, effektiven und effizienten Analyse von Endpunktdaten vonder Zentrale bis zum Heimbüro.Endpoint Inspector ermöglicht es Ermittlern in Unternehmen, digitale Beweiseganzheitlich zu sammeln und zu analysieren und verwertbare Informationen aneinem Ort zu konsolidieren. Für Ermittlungsteams in Unternehmen, die EndpointInspector einsetzen, wird Cellebrite in der zweiten Jahreshälfte 2021 seineRemote-Sammelfunktionen auf mobile Geräte ausweiten und damit eine noch niedagewesene All-in-One-Lösung für Endpoint Intelligence schaffen.Weltweit geht der Trend zu hybriden, dezentralen Belegschaften. Mitarbeitergreifen auch außerhalb des Büros auf ihre Computer und mobilen Geräte zu. In denUnternehmen wächst damit die Besorgnis, ob adäquat mit kritischen Problemen wiedem Fehlverhalten von Mitarbeitern oder der Preisgabe sensibler Daten umgegangenwird. Endpoint Inspector bietet Untersuchungsteams in Unternehmen eineneffizienten und standortunabhängigen Weg, Daten einschließlichGeschäftsdokumenten, Anwendungsprotokollen und Systemprotokollen zu sammeln, umeine schnellere und tiefere Datenanalyse durchzuführen und Risiken zuidentifizieren. Diese Art von digitalen Untersuchungstechnologien sindentscheidend für Branchen wie Biowissenschaften, Pharmazie,Finanzdienstleistungen und Versicherungen, in denen sensible Daten extrem