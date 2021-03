Menarini Group und Nippon Shinyaku schließen exklusive Lizenzvereinbarung zur Entwicklung und Vermarktung von ELZONRIS® (Tagraxofusp) in Japan

Florenz, Italien (ots/PRNewswire) - - Menarini treibt die weltweite Einführung

Die Menarini Group gab heute bekannt, dass sie mit Nippon Shinyaku Co. einenexklusiven Lizenzvertrag für die Entwicklung und Vermarktung von ELZONRIS®(tagraxofusp) im japanischen Hoheitsgebiet abgeschlossen hat., Ltd. ELZONRIS istvon der U.S. Food and Drug Administration und der European Medicines Agency fürdie Behandlung von Patienten mit blastischem Plasmacytoid dendritic cellneoplasm (BPDCN) zugelassen.BPDCN ist eine seltene, aggressive hämatologische Erkrankung mit historischschlechten Ergebnissen. ELZONRIS (Tagraxofusp) ist die erste zugelasseneBehandlung für Patienten mit BPDCN und die erste zugelassene CD123-gezielteTherapie, sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa."Die Partnerschaft mit Nippon Shinyaku ist ein weiterer wichtiger Schritt inunserem Bestreben, den Bedürfnissen von Patienten mit schwer zu behandelndenKrankheiten gerecht zu werden, und unterstreicht unser Engagement, innovativeMedikamente für Menschen auf der ganzen Welt bereitzustellen", sagte ElcinBarker Ergun, CEO der Menarini Group. "Patienten mit BPDCN haben begrenzteBehandlungsmöglichkeiten und wir freuen uns, eng mit Nippon Shinyakuzusammenzuarbeiten, um ELZONRIS (Tagraxofusp) für Patienten in Japan verfügbarzu machen."Über ELZONRIS ® in der Europäischen UnionELZONRIS® (Tagraxofusp) ist als Monotherapie für die Erstlinienbehandlung vonerwachsenen Patienten mit blastischem Plasmacytoid-dendritischem Zellneoplasma(BPDCN) indiziert. ELZONRIS sollte unter der Aufsicht eines Arztes verabreichtwerden, der Erfahrung mit der Verwendung von Antikrebsmitteln hat.Über ELZONRIS® in den USAELZONRIS®(tagraxofusp), eine zielgerichtete, auf CD123 gerichtete Therapie, istvon der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration)zugelassen und in den USA für die Behandlung von erwachsenen und pädiatrischenPatienten, die zwei Jahre oder älter sind, mit BPDCN kommerziell erhältlich.Weitere Informationen zu Verschreibungen in den USA finden Sie unterwww.ELZONRIS.com (http://www.elzonris.com/) .ELZONRIS wird auch in weiteren klinischen Studien in anderen CD123+-Indikationenuntersucht, darunter chronische myelomonozytäre Leukämie (CMML), Myelofibrose(MF), akute myeloische Leukämie (AML), und weitere sind geplant, darunter eineCD123+-Allcomer-Studie.