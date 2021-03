Westminster Resources Ltd. kündigt Finanzierungstransaktion im Wert von 2.500.000 Dollar an

Die Firma Latin Resources Ltd. hat im Rahmen der Privatplatzierung 2.700.000 Einheiten (540.000 Dollar) gezeichnet. Die Firma Latin Resources ist ein „Insider“ des Unternehmens und ihre Teilnahme an der Privatplatzierung gilt daher nach der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) und den Statuten der TSX Venture Exchange (Vorschrift 5.9, die auf MI 61-101 Bezug nimmt) als „Transaktion einer beteiligten Partei“. Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere sind ab dem Ausgabedatum der Einheiten an eine Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden. Der Abschluss der Privatplatzierung erfolgt vorbehaltlich der entsprechenden Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange, einschließlich der bedingten Genehmigung einer Börsennotierung der in den Einheiten enthaltenen Stammaktien und Warrant-Aktien. Der Erlös aus dieser Finanzierung wird in erster Linie für die weitere Erschließung der Kupferprojekte des Unternehmens in Lateinamerika sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Working Capital verwendet.

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass die Firma Rayleigh Capital Ltd. („Rayleigh Capital“) mit der Erbringung von IR- und Kommunikationsdienstleistungen für das Unternehmen beauftragt wurde. Es ist noch die Zustimmung der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange erforderlich. Das Spezialgebiet von Rayleigh Capital sind Investor Relations für Junior-Unternehmen und Small-Cap-Unternehmen auf globaler Ebene, wobei der Schwerpunkt vor allem auf der Steigerung des Bekanntheitsgrades bei einem größeren Publikum von Fachleuten im Investmentsektor liegt.