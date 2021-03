Airship erweitert seine Plattform, um Live-Chat Funktion

Kunden erwarten heute, mit Unternehmen in Echtzeit kommunizieren und interagieren zu können. Gleichzeitig erleben viele Marketer, dass es immer schwieriger wird, neue Kunden zu halten. Die Customer-Engagement-Plattform Airship trägt dieser Entwicklung Rechnung und stellt mit Airship Live Chat die branchenweit erste Zweiwege-Chat-Lösung bereit, um Kunden mit Marketing- und Vertriebsmitarbeitern in Echtzeit zu verbinden. Die Funktion erweitert das Leistungsspektrum der führenden Mobile-Marketing- Automatisierungsplattform, um proaktiv Chats mit den Kunden per SMS oder in der Mobile App anzustoßen und um auf diesem Weg das Kunden-Engagement und die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Mit Airship Live Chat können Marketer proaktiv personalisierte Einladungen zu einem Echtzeit-Chat innerhalb der App oder per SMS auslösen und so automatisierte Customer Journeys aufbauen, die Konversionen und Kundenzufriedenheit steigern. (Graphic: Business Wire)

Mit Hilfe von Airship Live Chat kann das Marketing auf der Basis von Kundenverhalten, Standort, Lifecycle-Ereignissen oder zentralen Stationen einer Customer-Journey adäquate und personalisierte Einladungen für einen In-App- oder SMS-Chat auslösen. Diese werden über Push-Nachrichten, In-App-Messages oder E-Mail zugestellt - natürlich in Echtzeit. Durch einen Fingertipp auf eine solche Nachricht werden Kunden entweder in der App oder über SMS mit einem Servicemitarbeiter verbunden, um in Echtzeit Unterstützung beim Einkauf oder einem Upgrade zu erhalten, Fragen oder Reklamationen zu beantworten oder ein Feedback-Gespräch zu führen.

Dank Airship Live Chat können Marken schneller und einfacher als je zuvor 1:1-Kundenerlebnisse in Marketing, Vertrieb und Service in Gang setzen und den Customer-Lifetime-Value durch das optimierte Einkaufserlebnis steigern. Als Komponente von Airships Customer Engagement Plattform nutzt Airship Live Chat sowohl deren umfangreiche Verhaltensdaten als auch Funktionen wie Echtzeit-Automatisierung, Personalisierung und Journey-Optimierung, um eine Live-Konversation mit den Kunden im rechten Augenblick zu starten. Chat-Einladungen und Kunden-Antworten erscheinen als Thread-Nachrichten innerhalb des Live Chat Managers, einer zentralen Benutzeroberfläche, über die Vertriebs- und Service-Kollegen mit Kunden interagieren. Diese Teams gewinnen durch automatisierte Antworten auf häufige Fragen an Produktivität und Effizienz. Verknüpft mit weiteren Self-Service-Informationen sowie mit Textbausteinen für wiederkehrende Dialoge, lassen sich diese mit Hilfe vorhandener Kundendaten einfach personalisieren.