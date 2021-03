Bauzulieferer Sto: Geldsegen für Aktionäre

Der Vorstand des Bauzulieferers Sto will die Dividende im laufenden Jahr kräftig anheben. Auch kurstechnisch ist die Aktie aktuell aussichtsreich.

Die Geschäfte des Bauzulieferers Sto SE & Co. KGaA (WKN: 727413 / ISIN: DE0007274136) liefen im vergangenen Jahr trotz der Corona-Krise prächtig. Das zeigten die jüngsten, vorläufigen Geschäftszahlen, die Mitte März 2021 veröffentlicht worden sind.

Aus diesem Grund möchte der Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen seine Aktionäre an diesem Erfolg teilhaben lassen. Dazu hat der Vorstand der STO Management SE als persönlich haftende Gesellschafterin der Sto SE & Co. KGaA in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, der Sto-Hauptversammlung am 16. Juni 2021 eine Gewinnausschüttung in Höhe von 31.896.720 Euro vorzuschlagen (Vorjahr: 26.049.060 Euro).