MÜNCHEN - Der Online-Möbelhändler Westwing will nach einem starken Start ins Jahr weiterhin vom Corona-Schub profitieren. Im Gesamtjahr soll der Umsatz auf 510 bis 550 Millionen Euro steigen, teilte das Unternehmen am Montagabend in München mit. Das entspreche einem Wachstum von 18 bis 27 Prozent. Getrieben wird Westwings Optimismus laut dem am Dienstag vorgestellten Geschäftsbericht vor allem vom starken Neukunden-Wachstum im Vorjahr. Einen besonders starken Umsatzschub gab es dem Management zufolge im ersten Quartal, das gerade zu Ende geht.

LOS GATOS - Der Videostreaming-Dienst Netflix will bis Ende 2022 zum klimaneutralen Betrieb übergehen. Dafür soll zum einen der CO2-Ausstoß verringert und zum anderen in Regenerations-Projekte investiert werden, wie die US-Firma am Dienstag ankündigte. Netflix erzeugte im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben rund 1,1 Millionen Tonnen Kohlendioxid - rund die Hälfte davon entstand bei der Produktion exklusiver Videoinhalte für den Streaming-Dienst.

BMW und Daimler beteiligen Ölkonzern BP am Ladedienst Chargenow

MÜNCHEN/STUTTGART - Die Autobauer BMW und Daimler beteiligen den Mineralölkonzern BP an ihrem E-Auto-Ladedienst Charge Now. BP werde als dritter Gesellschafter mit einem Drittel der Anteile bei der Charge-Now-Dachgesellschaft DCS einsteigen, teilten die drei Unternehmen am Dienstag mit. Über den Kaufpreis und die Konditionen der Transaktion haben die Vertragspartner Stillschweigen vereinbart.

ROUNDUP: ElringKlinger will 2021 wieder zulegen - erneut keine Dividende

DETTINGEN/ERMS - Der Autozulieferer ElringKlinger blickt nach einem herben Geschäftseinbruch im Corona-Jahr 2020 wieder zuversichtlicher nach vorn. Im laufenden Jahr sollen Umsatz und Profitabilität zulegen, wie das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Dettingen an der Erms mitteilte. So dürften die Erlöse des Konzerns den Angaben zufolge aus eigener Kraft etwa so stark steigen wie die weltweite Automobilproduktion, für die der Vorstand ein Wachstum von rund 13 Prozent auf dem Zettel hat.