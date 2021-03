Börsenkandidat und Online-Neuwagenhändler MeinAuto Group legt zu

OBERHACHING (dpa-AFX) - Der als Börsenkandidat gehandelte Online-Neuwagenhändler MeinAuto Group legt nach Zuwächsen in 2020 weiter zu. "Das erste Quartal lief noch deutlich stärker als im Vorjahr", sagte MeinAuto-Chef Rudolf Rizzolli am Dienstag im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. 2020 stieg der um Sonderposten bereinigte Umsatz des Unternehmens um 11 Prozent auf 212 Millionen Euro. Vor allem im als Wachstumsfeld auserkorenen Geschäft mit Privatkunden verzeichnete das Unternehmen einen kräftigen Anstieg von fast einem Viertel.

Seit einigen Wochen gilt der Internet-Neuwagenhändler mit Sitz in Oberhaching bei München als weiterer Kandidat für einen Börsengang, nachdem zuletzt etwa der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 erfolgreich an der Börse startete. Gerade in Corona-Zeiten sind Plattform-Unternehmen für Anleger eine reizvolle Sache, auch in den USA starteten mehrere Kandidaten ein fulminantes Börsendebüt.