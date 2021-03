EcoCare bietet in Kooperation mit der Schwarz Gruppe bundesweit kostenlose Corona-Schnelltests bei Lidl und Kaufland an (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Netz von Schnelltests an mehreren hundert Standorten in der Umsetzung

- Testzentren werden auf Kundenparkplätzen der Lidl- und Kaufland-Filialen

errichtet

- Damit entsteht ein bundesweit einmaliges Netz von Testzentren für kostenlose

Tests für alle Bürgerinnen und Bürger



Mit der Eröffnung seiner ersten beiden Testzentren an der Lidl-Filiale in

Heilbronn und der Kaufland-Filiale in Eppingen hat heute der Düsseldorfer

HealthCare-Spezialist EcoCare den Startschuss für ein bundesweites Projekt

gegeben, mit dem EcoCare in Kooperation mit der Schwarz Gruppe bundesweit auf

Kundenparkplätzen der Handelsunternehmen Lidl und Kaufland im Rahmen der

Corona-Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums kostenfreie

Corona-Schnelltests, sogenannte Bürgertests, anbieten wird. Mit ihnen können

sich Bundesbürger einmal wöchentlich kostenfrei testen lassen.





Es soll ein Netz von mehreren hundert Testzentren betrieben werden, in denen vonMontag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr Schnelltests durchgeführt werden können.Jedes Testzentrum besteht aus zwei Modulen, einem zur Testentnahme und einem zursofortigen Analyse vor Ort. Die Testergebnisse können so bereits nach 15 Minutenüber eine App oder online zur Verfügung gestellt werden. Der Partner der SchwarzGruppe, EcoCare, ist einer der großen europäischen Testanbieter und betreibtTest-Center an zahlreichen deutschen und europäischen Flughäfen sowie acht großeImpfzentren und 30 mobile Impfteams in Deutschland. EcoCare ist eine Marke vonEcolog, einem weltweit führenden Anbieter von integrierten Dienstleistungen inden Bereichen Gesundheit, Logistik und IT.Andre Hansen, Head of Operations EcoCare: "Mit unseren Testzentren wollen wirden Menschen in dieser schwierigen Zeit ein Stück Gewissheit und Sicherheitgeben. Wir freuen uns, hierzu gemeinsam mit der Schwarz Gruppe einen Beitragleisten zu können und den Bürgerinnen und Bürgern mit einem großen Testnetzwerkkostenfreie Tests zur Verfügung zu stellen. Dabei bauen wir auf unsererErfahrung auf, die wir dieser Pandemie als Pionier sammeln konnten, der ingroßen Projekten komplexe Lösungen binnen kürzester Zeit zur Verfügung gestellthat. Unser Dank gilt allen Kommunen und Behörden, die die Vorbereitung derTestzentren so schnell möglich gemacht haben."Dr. Stephanie Goldhammer, Chief Medical Officer EcoCare Deutschland: "Mit derentsprechenden Beauftragung durch die zuständigen Kommunen schafft EcoCareAngebote, die bundessweit gut erreichbar sein werden. Damit kann jeder in seinemunmittelbaren Umfeld einen wirkungsvollen Beitrag zur Pandemiebekämpfung und fürdie Sicherheit seiner Angehörigen, Freunde, Kollegen und Mitmenschen leisten."Die Anmeldung zum Test funktioniert einfach und komfortabel: Jeder, der sichtesten lassen will, registriert sich über die Webseitebuergertest.ecocare.center oder kann die EcoCare-App herunterladen. Dort kannanschießend direkt ein Termin gebucht werden, alternativ ist eine Anmeldung auchvor Ort möglich. Im Test-Center werden der Registrierungs-QR-Code und einAusweisdokument benötigt, um den Test schnell und ohne weiteren Aufwanddurchzuführen. Über das Vorliegen des Testergebnis werden die Getesteteninnerhalb von 15 Minuten per E-Mail benachrichtigt und können ihr Testergebnisdann online oder in der EcoCare App einsehen und herunterladen.Über EcoCareEcoCare ist eine Marke von Ecolog. Ecolog ist ein weltweit führender Anbietervon integrierten Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Logistik und IT.Seit dem Auftreten der COVID-19 Pandemie bietet das Unternehmen schwerpunktmäßigauch Gesundheitsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Pandemieüber seine Marke EcoCare an. Diese hat Ihren Sitz in Düsseldorf und istumfassend im Bereich Healthcare bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie aktiv.Das Unternehmen organisiert international Massentests, z.B. landesweit für dieRegierung von Luxemburg oder bei Reiserückkehrern an etlichen Flughäfen oderAutobahnen in Europa. Hier organisiert EcoCare die eigentlichen Tests, dieLogistik der Testübermittlung an die entsprechenden Labore sowie dieKommunikation der Testergebnisse an die Testpersonen und bei Bedarf an diezuständigen Behörden. Zudem betreibt EcoCare seit Ende 2020 an sieben Standortenin Deutschland große Zentren für Massenimpfungen mit einer Kapazität über 10.000Impfungen pro Tag und unterhält zudem 30 mobile Impfteams.Pressekontakt:EcoCareEcolog Deutschland GmbHKaan Savul+31 6 154 451 32mailto:presse@ecocare.centerhttp://www.ecocare.centerWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/151519/4877706OTS: EcoCare