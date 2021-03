Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

JPMORGAN belässt Signify auf 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat Signify vor den am 30. April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Andreas Willi nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie nur geringfügige Änderungen vor. Er …