Berlin (ots) - Bereits zum dritten Mal unterstützt die ITB Berlin die "Social

Entrepreneurship Competition in Tourism" gemeinsam mit hochangesehenen Partnern

wie der TUI Care Foundation, der UNWTO, der Hochschule für nachhaltige

Entwicklung Eberswalde, Travel Massive und der SINA (Social Innovation Academy)



Bühne frei für kreative Konzepte: Auch in diesem Jahr unterstützt und begleitet

die ITB Berlin gemeinsam mit namhaften Partnern wieder die internationale "

Social Entrepreneurship Competition in Tourism

(https://socialtourismcompetition.com/) ". Neben der Hochschule für nachhaltige

Entwicklung Eberswalde (HNEE) und Travel Massive sind in diesem Jahr auch die

TUI Care Foundation, die UNWTO sowie die Social Innovation Academy SINA aus

Uganda erstmalig beteiligt. Der Wettbewerb ist der einzige seiner Art, der einen

speziellen Fokus auf Innovation und soziales Unternehmertum in der Reisebranche

mit globalem Fokus legt.







besser zu vernetzen und somit für eine maßgebliche Unterstützung bei

alldenjenigen zu sorgen, die sich nachhaltige und sozial-gerechte Ziele auf die

Fahne geschrieben haben. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie stehen sie vor

besonders großen Herausforderungen. Der Wettbewerb soll einen spürbaren Beitrag

dazu leisten, die Branche wieder aufzubauen und dabei gleichzeitig lokale

Lösungsstrategien für einen Tourismus von morgen zu entwickeln. Bewerbungen

können Unternehmer noch bis zum 30. April 2021 einreichen. Nähere Informationen

zum Wettbewerb sind unter http://www.socialtourismcompetition.com erhältlich.



"Der Wettbewerb unterstützt Existenzgründende dabei, Produkte und

Dienstleistungen zu entwickeln, die inklusive, nachhaltige oder sozial-gerechte

Ziele verfolgen. Nach den erfolgreichen Wettbewerben 2019 und 2020 freuen wir

uns nun, mit der TUI Care Foundation und SINA zwei neue Partner gewonnen zu

haben", kommentiert Prof. Dr. Claudia Brözel, Gründerin des Wettbewerbs und

Dozentin an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE).



"Nach Corona wird die Reisebranche sicherlich eine völlig andere sein als

zuvor", ergänzt Dr. Martin Buck, Senior Vice President, Travel & Logistics,

Messe Berlin . "Darin liegt eine große Chance, den Tourismus nachhaltig zu

verändern. Mit dem Wettbewerb möchten wir kleinen Unternehmen die Chance geben,

einen spürbaren Impact zu leisten und die Reisewelt von morgen auf nachhaltige

und lokale Weise mitzugestalten."



Seit der Premiere des Wettbewerbs 2019 gingen in der Vergangenheit Bewerbungen

aus mehr als 50 Ländern weltweit ein. Zu den Siegern zählten die Plattform

WeView sowie das mexikanische Kulinarik-Programm Frutas y Verduras. 2020 konnte Seite 2 ► Seite 1 von 4



Ziel der Ausschreibung ist es, Sozialunternehmer zu stärken, sich weltweitbesser zu vernetzen und somit für eine maßgebliche Unterstützung beialldenjenigen zu sorgen, die sich nachhaltige und sozial-gerechte Ziele auf dieFahne geschrieben haben. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie stehen sie vorbesonders großen Herausforderungen. Der Wettbewerb soll einen spürbaren Beitragdazu leisten, die Branche wieder aufzubauen und dabei gleichzeitig lokaleLösungsstrategien für einen Tourismus von morgen zu entwickeln. Bewerbungenkönnen Unternehmer noch bis zum 30. April 2021 einreichen. Nähere Informationenzum Wettbewerb sind unter http://www.socialtourismcompetition.com erhältlich."Der Wettbewerb unterstützt Existenzgründende dabei, Produkte undDienstleistungen zu entwickeln, die inklusive, nachhaltige oder sozial-gerechteZiele verfolgen. Nach den erfolgreichen Wettbewerben 2019 und 2020 freuen wiruns nun, mit der TUI Care Foundation und SINA zwei neue Partner gewonnen zuhaben", kommentiert Prof. Dr. Claudia Brözel, Gründerin des Wettbewerbs undDozentin an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE)."Nach Corona wird die Reisebranche sicherlich eine völlig andere sein alszuvor", ergänzt Dr. Martin Buck, Senior Vice President, Travel & Logistics,Messe Berlin . "Darin liegt eine große Chance, den Tourismus nachhaltig zuverändern. Mit dem Wettbewerb möchten wir kleinen Unternehmen die Chance geben,einen spürbaren Impact zu leisten und die Reisewelt von morgen auf nachhaltigeund lokale Weise mitzugestalten."Seit der Premiere des Wettbewerbs 2019 gingen in der Vergangenheit Bewerbungenaus mehr als 50 Ländern weltweit ein. Zu den Siegern zählten die PlattformWeView sowie das mexikanische Kulinarik-Programm Frutas y Verduras. 2020 konnte