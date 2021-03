Endeavour Silver kündigt Nachfolgepläne für Board und Management an

Im Vorfeld der Neuwahl bzw. Wiederwahl der aktuellen Direktoren, die im Rundschreiben der Unternehmensführung für die am 12. Mai 2021 stattfindende Jahreshauptversammlung („AGM“) der Aktionäre vorgeschlagen wurde, plant Geoff Handley, Vorsitzender von Endeavour, seinen Vorsitz im Board of Directors zurückzulegen, wird aber weiterhin als Direktor tätig sein. Rex McLennan wird zum entsprechenden Zeitpunkt zum Lead Independent Director bestellt.

Bradford Cooke, seines Zeichens Chief Executive Officer und ein Direktor, wurde vom Board die Rolle des Executive Chair von Endeavour angetragen. Er plant unmittelbar nach der AGM seinen Rücktritt als CEO. Chief Financial Officer Dan Dickson wurde für die Position des CEO von Endeavour nominiert und Vice President Controller Christine West für den Posten des CFO von Endeavour.

Bradford Cooke meint dazu: „Ich bin sehr zufrieden, dass wir diesen nahtlosen Übergang bei den Mitgliedern in Board und Unternehmensführung ohne Bestellung firmenexterner Personen bewerkstelligen können. Dies spricht für die Verwaltungstiefe unseres Führungsteams und für die Qualifikationen und das Engagement, mit dem sie unser Unternehmen bereichern. Ich freue mich schon darauf, Dan und Christine in ihrer neuen Funktion zu unterstützen. Wir schätzen die Vertrauensbekundung unseres Board of Directors wirklich sehr.“

„Ich habe die Absicht, ein aktiver Teil von Endeavour zu bleiben und mein Wissen und meine Kontakte in der Bergbauindustrie einzubringen, um ein noch größeres und besseres Unternehmen aufzubauen. Nachdem sich Endeavour aber bereits auf die nächste Wachstumsphase vorbereitet, die in diesem Jahr mit der Errichtung des Projekts Terronera beginnt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um den Staffelstab an unsere aufstrebenden Sterne im Führungsfirmament weiterzureichen.“

Über Endeavour Silver - Endeavour Silver Corp. ist ein mittelgroßes Edelmetallbergbauunternehmen, das drei hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera in Richtung einer Erschließungsentscheidung voran und erkundet sein Portfolio an Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile, um sein Ziel zu erreichen, ein führender Silberproduzent zu werden. Unsere Philosophie der sozialen Unternehmensintegrität schafft Werte für alle Stakeholder.