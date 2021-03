Mobilfunk-Anbieter wollen Stärken von 5G mit Spiel demonstrieren

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Mehrere große Mobilfunk-Anbieter setzen auf Hilfe der Macher von "Pokémon Go", um die Vorzüge des neuen schnellen 5G-Datenfunks zu demonstrieren. Unter anderem bei der Deutschen Telekom soll im 5G-Netz ein neues Spiel verfügbar sein, wie die Entwicklerfirma Niantic am Dienstag ankündigte. In "Codename: Urban Legends" können mehrere Spieler gemeinsam gegen digitale Monster kämpfen, die auf ihren Smartphone-Bildschirmen eingeblendet werden.

Das Spiel soll von 5G-Merkmalen wie der hohen Internet-Geschwindigkeit und vor allem den kurzen Reaktionszeiten profitieren, so dass die Inhalte für alle Teilnehmer synchron laufen. Die Mobilfunk-Branche investiert Milliarden in den Ausbau der 5G-Netze - braucht aber dringend Szenarien, mit denen sie Kunden von den Vorteilen der Technik überzeugen können./so/DP/fba