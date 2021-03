Grünenthal kündigt Phase-III-Studie mit Qutenza® (8% Capsaicin) zur Behandlung von postoperativen neuropathischen Schmerzen an

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Aachen (ots) - Grünenthal gab heute bekannt, dass das Unternehmen einePhase-III-Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit, Sicherheit undVerträglichkeit des kutanen Schmerzpflasters Qutenza® (8% Capsaicin) beipostoperativen neuropathischen Schmerzen (PSNP) durchführen wird. Dierandomisierte, doppelblinde Studie AV001 wird 400 bis 500 Patienten einschließenund an Studienzentren in Europa und den USA durchgeführt. Ziel der Studie istes, eine signifikante Reduktion der durchschnittlichen Schmerzintensität nach 12Wochen und 42 Wochen zu demonstrieren. Darüber hinaus werden unter anderem diezunehmende Wirkung bei wiederholter Anwendung, die Verringerung derBehandlungsfläche über mehrere Anwendungen hinweg, sowie Aspekte derLebensqualität wie Schlafstörungen, körperliche Aktivität und Depressionuntersucht. Grünenthal plant, im dritten Quartal 2021 die ersten Patienten zurekrutieren. Der Abschluss der Studie wird für 2024 erwartet. Sollte die Studieihr Ziel erreichen, strebt Grünenthal die Erweiterung des US-Labels um dieBehandlung von postoperativen neuropathischen Schmerzen an."Patienten, die sich einem chirurgischen Eingriff unterziehen müssen, leidenpostoperativ häufig unter brennenden oder stechenden Nervenschmerzen. Diederzeit gebräuchlichen Medikamente werden oral verabreicht und wirkensystemisch. Leider liefern sie oft unbefriedigende Ergebnisse oder könnenerhebliche Nebenwirkungen verursachen", sagt Dr. Jan Adams, Chief ScientificOfficer Grünenthal. "Wir führen die erste Doppelblindstudie in PSNP durch, diedie Sicherheit und Wirksamkeit einer nicht-systemischen, nicht-opioidenBehandlungsoption über einen längeren Zeitraum untersucht."Bereits im Juli 2020 hatte Qutenza® von der US-amerikanischen Food and DrugAdministration (FDA) die Zulassung für die Behandlung von Erwachsenen mitneuropathischen Schmerzen im Zusammenhang mit diabetischer periphererNeuropathie (DPN) der Füße erhalten."Die Zulassungserweiterung eröffnet Millionen von Patienten, die anschmerzhafter DPN der Füße leiden, den Zugang zu Qutenza®", sagt GabrielBaertschi, Chief Executive Officer Grünenthal. "Wir sind zuversichtlich, dasswir Qutenza durch die neue Phase-III-Studie in PSNP für noch mehr Patientenverfügbar machen können. Mehr als einer von zehn Patienten, die sich einerOperation unterziehen, ist von PSNP betroffen und wir glauben, dass Qutenza® alskutanes, nicht-opioides Medikament eine sinnvolle Therapieoption darstellenkönnte."Über Qutenza®Qutenza® ist ein speziell formuliertes kutanes Pflaster, das Capsaicin in