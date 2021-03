Bonn (ots) - Die Mischfutterherstellung im Kalenderjahr 2020 betrug 24,1

Millionen Tonnen. Das sind rund 181.000 Tonnen mehr als im Vorjahr und bedeutet

einen ganz leichten Anstieg von 0,76 Prozent. Der Branchenumsatz für Mischfutter

betrug im Jahr 2020 insgesamt 6,8 Milliarden Euro und ist damit um rund 5

Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Die kürzlich von der Bundesanstalt

für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) veröffentlichten Zahlen erläuterte der

Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) im Rahmen seiner heutigen

Video-Jahrespressekonferenz. DVT-Präsident Jan Lahde kommentierte die Zahlen:

"Das Ergebnis ist ganz wesentlich darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2020 die

Futtermittelproduktion in Zeiten der Corona-Pandemie als systemrelevanter

Bereich ohne Beeinträchtigungen fortgeführt werden konnte."



Das Plus resultierte im Wesentlichen vom Schweinemischfutter: Insgesamt wurden

9,8 Millionen Tonnen produziert und somit 266.000 Tonnen mehr als im Vorjahr

(+2,8 Prozent). Auch das Legehennenfutter konnte um 2,9 Prozent zulegen und

liegt nun bei 2,3 Millionen Tonnen. Rinderfutter betrug 6,9 Millionen Tonnen und

ist damit um gut 150.000 Tonnen niedriger als im Vorjahr. Die

Mastgeflügelfutterherstellung lag 2020 bei konstanten 4,1 Millionen Tonnen.





Mit Blick auf das zurückliegende Jahr resümierte Lahde: "Wir konnten in einersehr schwierigen Phase die Versorgung für die Landwirtschaft ohne spürbareBeeinträchtigungen sicherstellen. Die Rohstoffversorgung war zu jedem Zeitpunktgesichert. Das zeigt, wie belastbar unsere Wertschöpfungskette in der Agrar- undErnährungswirtschaft ist, solange wir grenzüberschreitend unsere Rohstoffe beziehen und damit die Versorgung sichern können." Die globale Verfügbarkeitaller notwendigen Rohstoffe und Futterzusatzstoffe mit offenen Grenzen sei eingroßer Vorteil, um punktuelle Engpässe ausgleichen zu können. Dies müsse auchweiterhin möglich bleiben. Lahde merkte an, wie sensibel der Markt reagierenkönne, wenn die Marktkräfte durch externe Einflüsse beeinflusst würden und dasSystem aus dem Gleichgewicht gerate. Das könne sich in hohen Containerpreisenzeigen oder in Stockungen bei der Belieferung einzelner Komponenten.Klima- und Umweltschutz mit Tierernährung im NährstoffkreislaufLahde machte deutlich, dass der Einsatz von optimalen Futterrationen einwichtiger Beitrag zum Klimaschutz sei. Eine besondere Herausforderung bilde imRahmen der Umweltpolitik die Zielsetzung einer nährstoffreduzierten Fütterung.Die Futtermittelbranche bietet seit vielen Jahren entsprechende Lösungen undkann damit einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige Tierhaltung leisten.Ein besonders wichtiger Aspekt ist der Kreislaufgedanke, den die