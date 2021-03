Deutsche Bank baut um, Boden von TUI wird deutlicher, Moderna und Curevac schwächer

Aufwärts zu einem neuen Allzeithoch unter Unsicherheit. So oder so ähnlich könnte man den heutigen Handelstag beschreiben. Der DAX schaukelte sich je nach Impuls heute in Schlangenbewegungen nach oben und schloss den Tag mit einem neuen Allzeithoch …

