AstraZeneca erneut im Brennpunkt – werden BionTech, Curevac und Bayer davon profitieren?

Jegliche Meldungen rund um die Corona-Impfstoffhersteller haben aktuell das Potenzial, die Werte der relevanten Pharmaunternehmen in der anhaltenden Coronakrise zu beeinflussen. Täglich folgen neue Meldungen aus aller Welt, welche eine anhaltende …

Jegliche Meldungen rund um die Corona-Impfstoffhersteller haben aktuell das Potenzial, die Werte der relevanten Pharmaunternehmen in der anhaltenden Coronakrise zu beeinflussen. Täglich folgen neue Meldungen aus aller Welt, welche eine anhaltende Neubewertung der Hersteller von Impfstoffen erfordern. Aktuell stehen besonders die Werte von BioNTech (US09075V1026) / Pfizer (US7170811035), Curevac (NL0015436031), Bayer (DE000BAY0017) und AstraZeneca (GB0009895292) im Fokus der Börse.AstraZeneca unter DruckDie kanadische Impfkommission (NACI) empfahl am späten gestrigen Montag eine Aussetzung von Impfungen mit dem Corona-Vakzin von AstraZeneca für Menschen unter 55 Jahren.Entgegen ersten Presseberichten im deutschsprachigen Raum gab es laut einem Update von CBC wohl noch keine dokumentierten Fälle von Blutgerinnseln in Kanada, wo der Impfstoff bislang aber auch kaum in dieser Altersgruppe eingesetzt wurde. Die Empfehlung ist daher aktuell als reine Vorsichtsmaßnahme zu werten, wird aber für das angeschlagene Image des Impfstoffs von AstraZeneca kaum dienlich sein. ...