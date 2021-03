Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

BÖRSE TO GO - Airbus, Commerzbank und Nomura Große Erleichterung entfaltet sich heute früh an den asiatischen Börsenplätzen, nachdem der Suezkanal wieder frei ist. Das Containerschiff von Evergreen konnte in der Nacht vom Ufer in den Kanal zurückmanövriert werden. Damit steigt die Hoffnung, …