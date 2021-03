Ungarischer Forint sieht angeschlagen aus

Seit dem scharfen Zinsanstieg am langen Ende in den USA und den neuen Turbulenzen um die Staatsschulden Argentiniens erscheint das Anlegersentiment auch in Osteuropa eine Änderung zu erfahren. Zwar sind die Zinsen noch historisch extrem tief, aber …

Seit dem scharfen Zinsanstieg am langen Ende in den USA und den neuen Turbulenzen um die Staatsschulden Argentiniens erscheint das Anlegersentiment auch in Osteuropa eine Änderung zu erfahren. Zwar sind die Zinsen noch historisch extrem tief, aber …