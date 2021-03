Breite Allianz aus Energie- und Forstwirtschaft gründet "Forum Nachhaltige Holzenergie"

Berlin (ots) -



- Neues Forum will Erzeugung von grüner Wärme und Strom vorantreiben

- Kern der Aktivitäten bildet die Etablierung einer nachhaltigen Infrastruktur

und Wertschöpfungskette für Biomasse

- Energieerzeugung durch Biomasse soll signifikanten Beitrag zur Erreichung der

Klimaziele und Versorgungssicherheit in Deutschland leisten



Die Mitglieder des Forums Nachhaltige Holzenergie

(https://forum-holzenergie.de/) sind letzte Woche zu ihrer konstituierenden

Sitzung in Berlin zusammengetreten. Ziel des neu gegründeten Forums ist es, in

Deutschland die Förderung einer grünen Strom- und Wärmeerzeugung durch

nachhaltig erzeugte Holzenergie und die Errichtung der damit einhergehenden

Infrastruktur und Wertschöpfungskette voranzutreiben.









Das Forum vereint Vertreter der Forst-, und Holzwirtschaft, Anlagenbauer und

Kraftwerksbetreiber. Zu den Gründungs-Mitgliedern zählen u.a. Amandus Kahl,

EnBW, Enviva, eta Energieberatung, Onyx Power, Schwaiger Holzindustrie, STELA

Laxhuber und Wismar Pellets. Den Vorsitz des Vorstands übernimmt Philipp Hübler

(Wismar Pellets). Er wird unterstützt von Andreas Schultz (Amandus Kahl) und

Marius Hachenberg (Enviva) als stellvertretende Vorsitzende. Gemeinsam

engagieren sich die Mitglieder in Deutschland im politischen sowie fachlichen

Dialog und erarbeiten Lösungsansätze, um die Vorteile thermischer Energie- und

Wärmegewinnung durch Holzpellets aufzuzeigen.



"Mit dem Zusammenschluss von Vertretern der gesamten Wertschöpfungskette der

nachhaltigen Holzenergiewirtschaft ist es gelungen, ein in Deutschland

einzigartiges Format für den politischen sowie fachlichen Dialog zu etablieren.

Unser Ziel ist, den Diskurs über den Einsatz des klimaverträglichen,

nachwachsenden und nachhaltigen Rohstoffs

sowie grünem Strom voranzutreiben," sagt Frank Schauff, Geschäftsführer des

Forums Nachhaltige Holzenergie.



Was will das Forum Nachhaltige Holzenergie erreichen?



Der Ausstieg aus fossilen Energieträgern und die ambitionierten Klimaschutzziele

der Bundesregierung stellen die Energiebranche und den Wirtschaftsstandort

Deutschland vor große Herausforderungen. Wärme und Strom aus auf Biomasse

umgerüsteten Steinkohlekraftwerken könnte eine sinnvolle Ergänzung zur

Energiegewinnung aus Wind und Sonne bilden, wie es in einigen europäischen

Nachbarländern bereits der Fall ist. Als Brückentechnologie könnten diese

Kraftwerke einen skalierbaren und effektiven Beitrag zur Erreichung der

gesetzlich festgelegten Ausbauziele für Erneuerbare Energien leisten sowie zur

Netzstabilität beitragen.



Das Forum Nachhaltige Holzenergie setzt sich für die Etablierung einer

nachhaltigen Infrastruktur und Wertschöpfungskette für auf nachhaltig erzeugte

Holzenergie ein, um



- nationale und privatwirtschaftliche Klimaziele schneller zu erreichen,

- vorhandene Energieinfrastruktur weiter nutzen zu können, gerade auch in der

Fernwärme,

- Versorgungssicherheit und Netzstabilität auch weiterhin gewährleisten zu

können,

- bestehende Arbeitsplätze zu erhalten und neue zu schaffen,

- Absatzmöglichkeiten für die Forstwirtschaft zu schaffen, um damit den Umbau zu

klimafesten Zukunftswäldern voranzutreiben und

- strukturschwache und vom Kohleausstieg betroffene Regionen zu fördern.



In Anbetracht der Herausforderungen des Klimawandels, des Waldnotstandes und des

Kohleausstiegs kann nachhaltig erzeugte Holzenergie einen wichtigen Teil der

Lösung zur Bewältigung dieser Zukunftsaufgaben darstellen.



Pressekontakt:



Kontakt:

Dr. Frank Schauff

mailto:frank.schauff@forum-holzenergie.de



Adresse:

Kurfürstendamm 53

10707 Berlin



Weitere Informationen unter:

http://www.forum-holzenergie.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154528/4877820

OTS: Forum Nachhaltige Holzenergie





Wer ist das Forum Nachhaltige Holzenergie?Das Forum vereint Vertreter der Forst-, und Holzwirtschaft, Anlagenbauer undKraftwerksbetreiber. Zu den Gründungs-Mitgliedern zählen u.a. Amandus Kahl,EnBW, Enviva, eta Energieberatung, Onyx Power, Schwaiger Holzindustrie, STELALaxhuber und Wismar Pellets. Den Vorsitz des Vorstands übernimmt Philipp Hübler(Wismar Pellets). Er wird unterstützt von Andreas Schultz (Amandus Kahl) undMarius Hachenberg (Enviva) als stellvertretende Vorsitzende. Gemeinsamengagieren sich die Mitglieder in Deutschland im politischen sowie fachlichenDialog und erarbeiten Lösungsansätze, um die Vorteile thermischer Energie- undWärmegewinnung durch Holzpellets aufzuzeigen."Mit dem Zusammenschluss von Vertretern der gesamten Wertschöpfungskette dernachhaltigen Holzenergiewirtschaft ist es gelungen, ein in Deutschlandeinzigartiges Format für den politischen sowie fachlichen Dialog zu etablieren.Unser Ziel ist, den Diskurs über den Einsatz des klimaverträglichen,nachwachsenden und nachhaltigen Rohstoffs Holz zur Erzeugung von grüner Wärmesowie grünem Strom voranzutreiben," sagt Frank Schauff, Geschäftsführer desForums Nachhaltige Holzenergie.Was will das Forum Nachhaltige Holzenergie erreichen?Der Ausstieg aus fossilen Energieträgern und die ambitionierten Klimaschutzzieleder Bundesregierung stellen die Energiebranche und den WirtschaftsstandortDeutschland vor große Herausforderungen. Wärme und Strom aus auf Biomasseumgerüsteten Steinkohlekraftwerken könnte eine sinnvolle Ergänzung zurEnergiegewinnung aus Wind und Sonne bilden, wie es in einigen europäischenNachbarländern bereits der Fall ist. Als Brückentechnologie könnten dieseKraftwerke einen skalierbaren und effektiven Beitrag zur Erreichung dergesetzlich festgelegten Ausbauziele für Erneuerbare Energien leisten sowie zurNetzstabilität beitragen.Das Forum Nachhaltige Holzenergie setzt sich für die Etablierung einernachhaltigen Infrastruktur und Wertschöpfungskette für auf nachhaltig erzeugteHolzenergie ein, um- nationale und privatwirtschaftliche Klimaziele schneller zu erreichen,- vorhandene Energieinfrastruktur weiter nutzen zu können, gerade auch in derFernwärme,- Versorgungssicherheit und Netzstabilität auch weiterhin gewährleisten zukönnen,- bestehende Arbeitsplätze zu erhalten und neue zu schaffen,- Absatzmöglichkeiten für die Forstwirtschaft zu schaffen, um damit den Umbau zuklimafesten Zukunftswäldern voranzutreiben und- strukturschwache und vom Kohleausstieg betroffene Regionen zu fördern.In Anbetracht der Herausforderungen des Klimawandels, des Waldnotstandes und desKohleausstiegs kann nachhaltig erzeugte Holzenergie einen wichtigen Teil derLösung zur Bewältigung dieser Zukunftsaufgaben darstellen.Pressekontakt:Kontakt:Dr. Frank Schauffmailto:frank.schauff@forum-holzenergie.deAdresse:Kurfürstendamm 5310707 BerlinWeitere Informationen unter:http://www.forum-holzenergie.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/154528/4877820OTS: Forum Nachhaltige Holzenergie