Das IPO der Nova Minerals-Lithiumtochter Snow Lake Resources steht bevor. Das Timing könnte kaum besser sein.

Dabei handelt es sich um das Lithium-Projekt Thompson Brothers im kanadischen Manitoba, das Nova über die 74%ige Tochter Snow Lake Resources entwicklungsfertig in der Hinterhand hielt, während der Lithiummarkt ein langes Tal durchschritt. Aber jetzt, da die „Elektromobilrevolution“ endgültig an Schwung gewinnt und die Stimmung und die Preise der Batterierohstoffe wie Lithium steigen, scheint der Zeitpunkt gekommen Snow Lake Resources wieder nach vorne zu stellen.

Wie Nova Minerals nämlich heute meldete, hat die Tochtergesellschaft bei der SEC in Kanada die Registrierung für ihren Börsengang (IPO) eingereicht. Bis zu 23 Mio. CAD will man so aufnehmen, um die Entwicklung von Thompson Brothers fortzuführen und dabei vom stark verbesserten Sentiment für Batterierohstoffe zu profitieren!

Im ersten Schritt hat man eine so genannte PEA (Preliminary Economic Assessment, wirtschaftliche Erstbewertung) angestoßen, die in den kommenden Monaten abgeschlossen und dann zu einer vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS, Preliminary Feasibility Study) ausgeweitet werden soll. Damit soll dann die Finanzierung in Angriff genommen werden, um das Projekt in Richtung einer kommerziellen Produktion voranbringen zu können.

Darüber hinaus hat Snow Lake eine Neuinterpretation der umfassenden Bohr- und anderen technischen Daten, die in den vergangenen 50 Jahren auf dem Thompson Brothers-Projekt gesammelt wurden (einschließlich durch das Unternehmen selbst), durchgeführt. Dabei, so das Unternehmen vor einiger Zeit, habe man „exzellentes Potenzial“ aufgedeckt, die bestehende Ressource von 6,3 Mio. Tonnen bei 1,3% Li2O und enthaltenen 86.940 Tonnen Li2O auszuweiten – und zwar noch bevor die PEA abgeschlossen wird. Denn wie das Unternehmen erläuterte, ist die Lagerstätte in die Tiefe und im Streichen weiter offen und es besteht so das Potenzial, die Ressource durch weitere Bohrungen zu erhöhen.

Fazit:

Mit Sicherheit liegt der Fokus bei Nova Minerals auf Alaska und dem Goldprojekt Estelle, das der Hauptgrund sein dürfte, warum die Aktie von 0,011 EUR im September 2018 auf jetzt 0,114 EUR gestiegen ist – ein Plus von 936%!! Aber auch Snow Lake hat seinen Teil beigetragen, der jetzt, da das Unternehmen an der Börse ist und damit eine erhöhte Sichtbarkeit genießt, noch steigen dürfte. Wir sind gespannt auf die Entwicklung bei Snow Lake und deren Auswirkungen auf Nova Minerals und deren Aktienkurs.

