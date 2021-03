BERNSTEIN RESEARCH belässt Uniper auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktien des Versorgers Uniper angesichts des Austauschs des Managementteams (Vorstandsvorsitzender und Finanzchef) durch den Mutterkonzern Fortum auf "Underperform" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran beurteilt diesen Schritt laut einer am Dienstag vorliegenden Studie aus einer Corporate-Governance-Perspektive heraus als "abrupt und unangemessen"./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2021 / 18:42 / UTC







Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Deepa Venkateswaran

Analysiertes Unternehmen: Uniper

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 17,50

Kursziel alt: 17,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

Uniper Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.