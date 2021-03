Nichts aus der Krise gelernt? Deutsche Unternehmen halten sich beim Aufbau von Resilienz zurück

Düsseldorf (ots) -



- Mehr als 70 Prozent der befragten Unternehmen weltweit sind durch die

COVID-19-Pandemie negativ beeinträchtigt

- Für 15 Prozent der Unternehmen in Deutschland hatte die Krise einen positiven

Einfluss auf ihr Geschäft

- Insgesamt kümmern sich deutsche Unternehmen im internationalen Vergleich

weniger um den Aufbau von Resilienz



Ein Jahr nachdem COVID-19 zur globalen Pandemie erklärt wurde, untersucht der

zweite Global Crisis Survey von PwC nun die Reaktion der weltweiten Wirtschaft

auf die größte globale Krise unserer Zeit. Mehr als 2.800 Führungskräfte aus 29

Branchen und 73 Ländern nahmen an der Umfrage teil, davon 158 aus Deutschland.

Insgesamt 95 Prozent der Führungskräfte gaben an, dass das Krisenmanagement in

ihren Organisationen verbessert werden müsste. Im internationalen Vergleich

fallen die Bemühungen in diese Richtung bei deutschen Unternehmen jedoch etwas

verhaltener aus.







dass sich die Pandemie negativ auf ihr Unternehmen ausgewirkt hat. 20 Prozent -

in Deutschland 15 Prozent - sahen insgesamt einen positiven Einfluss der Krise

auf ihr Unternehmen. Am stärksten profitiert haben Unternehmen aus dem

Technologie- und Gesundheitssektor, während die Reisebranche und das Gastgewerbe

am stärksten unter den negativen Auswirkungen litten. Eine Gemeinsamkeit von

Unternehmen, die gut abgeschnitten haben: Sie verließen sich bei der

Krisenreaktion auf ein etabliertes Krisenteam.



Planen für das Unvorhersehbare



Im Zuge des ersten Global Crisis Survey im Jahr 2019 rechneten 95 Prozent der

Befragten damit, dass eine Krise innerhalb der nächsten zwei Jahre unmittelbar

bevorsteht. Die Gefahr einer globalen Pandemie schien damals allerdings so

unwahrscheinlich, dass sie in der Auflistung potenzieller Krisen nicht

auftauchte.



"Das vergangene Jahr hat besonders deutlich gezeigt, dass die Herausforderung

des Krisenmanagements nicht darin besteht, die Zukunft vorherzusagen, sondern

mit dem Unvorhersehbaren umzugehen", sagt Claudia Nestler, Leiterin des Bereichs

Forensics und der Krisenmanagement-Beratung bei PwC Deutschland. "Jetzt sind

Unternehmen viel stärker dafür sensibilisiert, eine generelle Resilienz

aufzubauen - für die Bewältigung der Pandemie, aber auch für weitere

Krisenszenarien."



Fehlende Vorbereitung zu Beginn der Pandemie



Mehr als 30 Prozent der Teilnehmer in der diesjährigen Umfrage gaben an, dass

ihre Organisation zu Beginn der COVID-19-Pandemie nicht über ein bereits

etabliertes Krisenteam verfügte. In Deutschland schlitterte fast die Hälfte der Seite 2 ► Seite 1 von 2



