The LYCRA Company und ITOCHU Corporation führen die EcoMade-Fasern COOLMAX und THERMOLITE ein, die zu 100% aus Textilabfällen bestehen

Die LYCRA Company, ein weltweit führender Anbieter von Faser- und Textillösungen für die Bekleidungsindustrie, freut sich, die Einführung seines ersten Performance-Angebots vorzustellen, das zu 100% aus Textilabfällen besteht. Die aus Stoffresten hergestellten EcoMade-Fasern COOLMAX und THERMOLITE sind das Ergebnis einer strategischen Zusammenarbeit zwischen The LYCRA Company und der ITOCHU Corporation, einer in Konsumgütersektoren wie der Textilindustrie starken Handelsgesellschaft. In dem neuen Angebot werden der Markenwert und die Leistungsmerkmale dieser führenden Marken bezüglich der Kühlung und Wärme mit den Nachhaltigkeitsvorteilen textiler Abfälle vereint, um so zur Deckung eines entscheidenden Industriebedarfs beizutragen.

The LYCRA Company führt die EcoMade-Fasern COOLMAX und THERMOLITE ein, die zu 100% aus Textilabfällen hergestellt sind (Photo: Business Wire)

„Wir freuen uns, unsere Allianz mit ITOCHU zu verkünden, um dabei zu helfen, das Problem der Textilabfälle zu lösen, welches eine erhebliche Herausforderung für die Nachhaltigkeit darstellt, angesichts dessen, dass alle zwei Sekunden ein Müllwagen voller Textilien zu Mülldeponien gefahren beziehungsweise verbrannt wird1”, sagte Julien Born, Chief Commercial Officer für The LYCRA Company. „Diese Zusammenarbeit steht beispielhaft für den Synergieansatz, den wir haben, um Produkte und Technologien zu entwickeln, die eine nachhaltigere Zukunft für unseren umfangreichen globalen Kundenstamm unterstützen.“ Diese ist die erste von mehreren Innovationen, an denen The LYCRA Company im Bereich des Textil- und Bekleidungsrecycling arbeitet. Die Voraussetzungen für eine Kreislaufwirtschaft in der Zukunft zu schaffen, ist eines der Hauptziele der Planet-Agenda-Sustainability-Plattform von The LYCRA Company.

Die Integration einer Textilabfalltechnologie in den Fasern COOLMAX und THERMOLITE bietet Verbrauchern die Leistungsmerkmale, nach denen sie suchen, während diese branchenführenden Fasern zu einer neuen und verantwortungsbewussten Möglichkeit werden. Es wird ein einzigartiger Depolymerisierungs- und Verfeinerungsprozess eingesetzt, um aus Fetzen von Bekleidungsherstellern bestehende Textilabfälle in Fasern mit Eigenschaften umzuwandeln, die mit neuem Polyester vergleichbar sind. Die neuen Fasern sind in Filament- und Stapelform verfügbar und eignen sich für allgemeine Textilprozesse und Isolierpolsteranwendungen.