Die Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns legte in den letzten Wochen eine beeindruckende Kursrally hin.

Die Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns legte in den letzten Wochen eine beeindruckende Kursrally hin.

Notierte Hess Corp. im Oktober vergangenen Jahres noch unterhalb von 35 US-Dollar, so stand zuletzt der Bereich um 76 US-Dollar im Fokus.

Der untere 10-Jahres-Chart auf Monatsbasis offenbart das Ausmaß der Kursrally. Gleichzeitig macht er aber auch deutlich, dass die Aktie mit dem Bereich von 75+ US-Dollar einen wichtigen Kursbereich erreicht hat.

Die Ende Januar von Hess vorgelegten Q4-Ergebnisse fielen nicht ganz so schwach aus, wie befürchtet. Das Unternehmen gab den Umsatz für Q4 / 2020 mit 1,42 Mrd. US-Dollar an, nach 1,70 Mrd. US-Dollar in Q4 / 2019. Das Unternehmen wies einen Nettoverlust in Höhe von -97 Mio. US-Dollar, nach einem Verlust in Höhe von -222 Mio. US-Dollar in Q4 / 2019. Das bereinigte Ergebnis belief sich auf -176 Mio. US-Dollar und fiel damit besser aus, als vom Markt im Vorfeld befürchtet worden war.

Der obere 12-Monats-Chart zeigt, dass die Aktie ausgehend vom 52-Wochen-Hoch bei 76,2 US-Dollar in eine Konsolidierung eingetreten ist. In deren Verlauf erreichte der Wert noch einmal die Unterstützung von 65 US-Dollar, ehe er wieder in Richtung 70 US-Dollar abdrehte.

Kurzum. Die aktuelle Konsolidierung verläuft (noch) vielversprechend. Um das Aufwärtsmomentum nicht zu gefährden, sollte es für die Aktie nun allerdings nicht unter die 65 US-Dollar gehen. Sollte es dennoch hierzu kommen, würde eine Neubewertung der Lage erforderlich werden. Auf der Oberseite ist der massive Widerstandsbereich 74 bis 77 US-Dollar (sh. 10-Jahres-Chart) ein ganz dickes Brett, das zu bohren ist.