Devisen Euro fällt auf Fünfmonatstief - Türkische Lira im Sinkflug Die Kursschwäche des Euro hat sich am Dienstag fortgesetzt. Im Tief kostete die Gemeinschaftswährung 1,1712 US-Dollar und damit so wenig wie seit Anfang November nicht mehr. Am späten Nachmittag notierte der Euro etwas höher. Die Europäische …