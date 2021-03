---------------------------------------------------------------------------

PAION AG BERICHTET ÜBER ERFOLGREICHES GESCHÄFTSJAHR 2020

- Bedeutender Fortschritt bei Remimazolam: Marktzulassungen in den USA, Japan, Südkorea und China; Markteinführungen erfolgt in Japan und China in 2020, in den USA Anfang 2021



- EU-Marktzulassung für Remimazolam in der Kurzsedierung 2021 erhalten

- Partner in China und Japan berichten über starke Produktakzeptanz mit kombinierten Umsatzerlösen von EUR 2,6 Mio. und ersten Lizenzeinnahmen für PAION von EUR 0,3 Mio.



- Erweiterung des europäischen Produktportfolios mit GIAPREZA(R) und XERAVA(R);

PAION schließt nach Jahresende die Transformation in

Specialty-Pharma-Unternehmen ab



- Positive Ergebnisse der EU-Phase-III-Studie in der Allgemeinanästhesie

- Umsatzerlöse in Höhe von EUR 19,7 Mio.



- Jahresüberschuss von EUR 2,2 Mio.



- Liquide Mittel in Höhe von EUR 19,7 Mio. zum 31. Dezember 2020

- Bezugsrechtskapitalerhöhung über knapp EUR 8 Mio. im März 2021 gestartet

- Telefonkonferenz (auf Englisch) morgen um 14:00 Uhr MESZ

Aachen, 30. März 2021 - Das Specialty-Pharma-Unternehmen PAION AG (PA8; ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard) gibt heute die Konzern-Finanzergebnisse gemäß International Financial Reporting Standards (IFRS) für das Geschäftsjahr 2020 bekannt.



"Das Jahr 2020 hat den Startschuss gegeben für die Transformation PAIONs in ein kommerzielles Specialty-Pharma-Unternehmen, das nun neuartige Produkte im Bereich Anästhesie und Intensivmedizin anbietet. Herausragende Meilensteine waren die ersten Zulassungen von Remimazolam in wichtigen Pharmamärkten und die ersten erfolgreichen Markteinführungen durch unsere Partner. Die damit verbundenen Meilensteinzahlungen haben zu einem positiven Jahresergebnis 2020 geführt", kommentierte Dr. Jim Phillips, CEO der PAION AG. "In ausgewählten europäischen Ländern schließen wir den Aufbau unserer kommerziellen Tochtergesellschaften für die Markteinführung unseres Produktportfolios in der zweiten Jahreshälfte 2021 ab. Mit den kürzlich einlizenzierten Intensivmedizin-Produkten GIAPREZA(R) und XERAVA(R) und der kürzlich erhaltenen europäischen Zulassung von Remimazolam in der Indikation Kurzsedierung freuen wir uns darauf, die Vermarktung von drei neuartigen Produkten in Europa zu starten und bisher ungedeckten medizinischen Bedarf adressieren zu können. In der Allgemeinanästhesie haben wir unsere europäische Phase-III-Studie mit Remimazolam mit positiven Daten abgeschlossen und planen bis Ende 2021 eine Zulassung in Europa zu beantragen.