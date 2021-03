Talon erweitert seine programmatischen OOH-Funktionen mit Hivestack

Frankfurt, Deutschland und Montreal (ots/PRNewswire) - Ausbau des

automatisierten und daten-getriebenen OOH-Zugangs für Werbekunden



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3110340-1&h=3611904928&u=https%3A%2F%2Ftalon

outdoor.com%2F&a=Talon , der führende unabhängige OOH-Media-Spezialist, gab

heute die weltweite und deutsche Partnerschaft mit https://c212.net/c/link/?t=0&

l=de&o=3110340-1&h=1818645507&u=https%3A%2F%2Fhivestack.com%2F&a=Hivestack

bekannt, einem weltweit führenden Ad-Tech-Unternehmen im Bereich

programmatisches DOOH. Die Kombination aus der daten- und strategieorientierten

Herangehensweise in OOH und den globalen Demand-Side-Platform-Funktionen (DSP)

von Hivestack bietet Marken und Agenturen einen leistungsstarken Leitfaden zur

Durchführung ergebnisbasierter OOH-Kampagnen.



Die neue Partnerschaft ermöglicht es Talon, den Zugang zu DOOH für globale

Werbetreibende und Agenturen zu erweitern und einen zentralen Zugangspunkt zum

sich schnell entwickelnden programmatischen DOOH-Sektor bereitzustellen. Darüber

hinaus kann Talons internationaler Geschäftsbereich Plexus das internationale

'Export'-Business grenzüberschreitend platzieren und das internationale OOH

erstmals als digitales Plattformgeschäft positionieren.





Alle Formen von OOH stehen vor einer starken Erholung in diesem Jahr und werden laut WARC voraussichtlich das zweitschnellste Wachstumsmedium im Jahr 2021 sein, wobei die weltweiten Werbeausgaben um ein Fünftel auf 36,3 Mrd. USD steigen werden. Darüber hinaus wachsen die DOOH-Umsätze weltweit weiter und werden derzeit auf 11,3 Mrd. USD geschätzt.

Barry Cupples, Talon's Global CEO sagte, "Während wir unser Wachstum in 2021 beschleunigen, freuen wir uns, unser Ad-Tech-Angebot weltweit durch zusätzliche Investitionen in Technologie und zu erweitern; auch durch die Zusammenarbeit mit innovativen Partnern. Ziel ist es, unseren Kunden rund um den Globus skalierbare Lösungen anbieten zu können. Die globale Expertise von Hivestack wird unser Bestreben beim Aufbau einer uniquen Full-Service-Out-of-Home-Agentur weiter unterstützen.

Winfried Karst, Managing Director Europe bei Talon Germany, erklärte: "Diese Partnerschaft unterstreicht unsere Philosophie "Smarter as Standard" und stellt sicher, dass wir unseren Kunden hier in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt weiterhin maßgeschneiderte, innovative und zukunftsorientierte OOH-Kampagnen anbieten."