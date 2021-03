Personalis gibt Zusammenarbeit mit MapKure zur Nutzung der NeXT Platform von Personalis für klinische Studien und die Entwicklung von Companion Diagnostics bekannt

Heute gab Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), ein führendes Unternehmen im Bereich der fortgeschrittenen Genomik für Krebs, die Zusammenarbeit mit MapKure, LLC, einem Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf genetisch definierte Krankheitstreiber konzentriert und im gemeinschaftlichen Besitz von BeiGene, Ltd. und SpringWorks Therapeutics, Inc. ist, bekannt, Die Zusammenarbeit dient der Nutzung eines Assays für klinische Studien (CTA) basierend auf der Personalis-„NeXT Platform“, einem NGS-basierten Assay im Exom/Transkriptom-Maßstab, zur Unterstützung der Entwicklung von BGB-3245, einem B-RAF-Inhibitor der nächsten Generation, bei Patienten mit fortgeschrittenen oder refraktären soliden Tumoren.

MapKure wird als Teil dieser Kooperation mit Personalis zusammenarbeiten, um die NeXT Platform als Bestätigungstest für Patienten zu verwenden, die in MapKures klinische Phase-1a/1b-Dosis-Eskalations- und Expansionsstudie aufgenommen wurden. MapKure wird zudem von dem Umfang der NeXT Platform profitieren, welche eine umfassende immungenomische Profilerstellung des Tumors ermöglicht und mehrere Biomarker-Assays in einem konsolidiert, was eine multidimensionale Sicht auf den Tumor und seine Tumormikroumgebung aus einer einzigen Probe erlaubt. Diese wird MapKure helfen zu verstehen, ob andere Biomarker für BGB-3245 klinisch relevant sind.

„Mit neuen Krebs-Immuntherapien und Kombinationstherapien entsteht ein erhöhter Bedarf an der Entwicklung von moderneren zusammengesetzten Biomarkern, die die komplexe Biologie modellieren können, die Reaktion und Resistenz auf die Krebsbehandlung bestimmt. Unsere NeXT Platform stellt Biotechnologie-Unternehmen wie MapKure umfassende genomische Informationen aus dem gesamten Exom und Transkriptom zur Verfügung und vermittelt Informationen, die die Identifizierung neuer, fortschrittlicher Biomarker fördern können. Sobald diese Biomarker von MapKure ausgewählt worden sind, rechnen wir mit ihrer Entwicklung als Begleitdiagnostikum zur behördlichen Einreichung und Zulassung. Wir freuen uns darauf, mit MapKure zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung ihrer Krebstherapie in der Klinik durch die Nutzung der Ergebnisse unserer NeXT Platform voranzutreiben“, sagte John West, CEO von Personalis.