EU-Rechnungshof kritisiert uneinheitliche Zollkontrollen

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Uneinheitliche Zollkontrollen in der EU führen nach Einschätzung des Europäischen Rechnungshofs zu erheblichen Einnahmeverlusten. Betrügerische Importeure könnten Zölle umgehen, indem sie gezielt Eingangszollstellen mit niedrigerem Kontrollniveau nutzen, kritisierte der Rechnungshof am Dienstag bei der Vorlage eines Prüfberichts. Zudem würden Risikosignale in unterschiedlicher Weise interpretiert und zahlreiche Zollanmeldungen von einer Risikoanalyse ganz ausgenommen.

Infolgedessen variiere der Anteil der Einfuhranmeldungen, die Kontrollen unterzogen wurden, von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat von weniger als 1 Prozent bis zu mehr als 60 Prozent, konstatierte der Rechnungshof. Selbst bei der Umsetzung der vom EU-Risikomanagementsystem vorgeschlagenen Kontrollen gibt es demnach große Unterschiede. Sie seien in zwischen 2 und 60 Prozent der untersuchten Fälle nicht durchgeführt worden, heißt es.