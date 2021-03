MADRID (dpa-AFX) - Spanien hat unter dem Eindruck der seit einigen Tagen steigenden Corona-Zahlen die Maskenpflicht verschärft. Ab Mittwoch müssen die Menschen im ganzen Land sowohl im Freien wie auch in geschlossenen öffentlichen Räumen wie Gastronomiebetrieben, Ämtern oder Geschäften immer Mund- und Nasenschutz tragen. Und zwar auch dann, wenn sie den Sicherheitsabstand von mindestens eineinhalb Metern zu haushaltsfremden Personen einhalten können, wie aus einem am Dienstag im Amtsblatt veröffentlichten Beschluss der linken Zentralregierung in Madrid hervorgeht.

Die Anordnung gilt, wie es im Amtsblatt heißt, "bis zum Ende der Gesundheitskrise". Damit werden die Regeln vereinheitlich, denn in vielen der 17 Regionen Spaniens herrscht schon seit langer Zeit eine verschärfte Maskenpflicht. Das gilt unter anderem auch für die Balearen mit der Urlaubsinsel Mallorca.