Wer auf Sicht der nächsten sechs Monate von einer Seitwärtsbewegung der Jungheinrich-Vorzugsaktie ausgeht kann seine Markteinschätzung mit den Discount- und Bonus-Zertifikaten zu attraktiven Konditionen umsetzen.

Der SDAX-Wert Jungheinrich (Vorzüge: DE0006219934) konnte vergangene Woche einen überraschend guten Jahresabschluss vorlegen: Ein starkes viertes Quartal und ein optimistischer Ausblick auf 2021 wurden von der Börse mit Kursgewinnen belohnt: Nach einem Umsatz von 3,8 Mrd. Euro (Vorjahr 4 Mrd. Euro) und EBIT von 2018 Mio. Euro (263 Mio. Euro) rechnet man für 2021 wieder mit Ergebnissen auf dem Niveau von 2019. Die Dividende wird nur leicht gekürzt: Nimmt die Hauptversammlung am 11.5.21 den Ausschüttungsvorschlag der Verwaltung an, dann kommt am 14.5.21 der Betrag von 0,43 Euro (0,48 Euro) zur Auszahlung.

Discount-Strategie mit Fokus auf Rendite (Juni)