Wechsel an der Spitze der slowakischen Regierung

BRATISLAVA (dpa-AFX) - Die slowakische Staatspräsidentin Zuzana Caputova hat am Dienstag den Rücktritt des konservativ-populistischen Ministerpräsidenten Igor Matovic angenommen. Gleich darauf erteilte sie an den bisherigen Finanzminister Eduard Heger den formellen Auftrag, eine neue Regierung zu bilden. Matovic hatte am Sonntag auf Druck eines Teils seiner Koalitionspartner seinen Rücktritt als Chef der Vier-Parteien-Regierung angekündigt und Heger als Nachfolger vorgeschlagen.

Der 44 Jahre alte Marketingexperte Heger gehört zum konservativ-christlichen Flügel der Matovic-Bewegung Gewöhnliche Leute und unabhängige Persönlichkeiten OLaNO. Im Gegensatz zum polarisierenden Matovic gilt er als Konsenspolitiker. Alle vier bisherigen Koalitionsparteien sagten ihm bereits ihre Unterstützung zu. Sie akzeptierten auch, dass Matovic im Gegenzug Finanzminister werden wollte und kündigten an, dass sie mit wenigen Ausnahmen wieder die selben Personen wie bisher in die Regierung nominieren wollten.