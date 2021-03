Toronto, Ontario, 30. März 2021 - Mindset Pharma Inc. (CSE:MSET) (OTCQB: MSSTF) (FWB: 9DF) („Mindset“ oder das „Unternehmen“) - ein auf die Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln spezialisiertes Unternehmen, das sich in erster Linie der Entwicklung von Medikamenten der nächsten Generation sowie verwandten Technologien auf Basis von Psilocybin und N,N-Dimethyltryptamin (DMT) widmet - freut sich bekannt zu geben, dass es sein wissenschaftliches Führungsteam mit der Ernennung von Dr. Malik Slassi zum Senior Vice President of Innovation in Vollzeitfunktion und der Bestellung von Herrn Ian Dean zum Director of Preclinical Development erweitert hat.

Als Gründungsmitglied des wissenschaftlichen Beirats von Mindset ist Dr. Slassi der „Architekt“ des unternehmenseigenen Portfolios von neuartigen und differenzierten psychedelischen Wirkstofffamilien sowie des vom Unternehmen entwickelten und zum Patent angemeldeten Psilocybin-Syntheseverfahrens. Dr. Slassi verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der erfolgreichen Identifizierung und Entwicklung von niedermolekularen Arzneimittelkandidaten in verschiedenen therapeutischen Bereichen und kann auf zahlreiche Erfolge in der medizinischen Chemie verweisen. Er hat rund 24 Arzneimittel in die späte präklinische Entwicklung, die klinische Entwicklung und die Einführung auf dem Pharmamarkt gebracht. Vor seinem Eintritt bei Mindset hatte Dr. Slassi bei der Firma Trillium Therapeutics Inc. die Funktion des Senior Vice President of Discovery Research inne. Diese Position übernahm er nach dem erfolgreichen Verkauf von Fluorinov Pharma Inc., einem Plattform-Unternehmen für medizinische Chemie, an Trillium Therapeutics Inc. Dr. Slassi war Gründer, President und Chief Scientific Officer von Fluorinov Pharma Inc. Dr. Slassi absolvierte sein Doktoratsstudium (Ph.D.) in Chemie an der Université Claude-Bernard in Lyon (Frankreich). Er schrieb seine Postdoc-Arbeit am chemischen Institut der Universität Montreal in Kanada und bekleidete Positionen als Manager und wissenschaftlicher Leiter bei mehreren anerkannten multinationalen Pharmaunternehmen.