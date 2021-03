DGAP-Adhoc YOC AG: Wandlungserklärung der Eiffel Investment Group SAS über Wandlung in 187.500 Aktien (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 30.03.2021, 17:45 | 59 | 0 | 0 30.03.2021, 17:45 | YOC AG: Wandlungserklärung der Eiffel Investment Group SAS über Wandlung in 187.500 Aktien ^

Berlin, 30. März 2021 - Der Vorstand der YOC AG ("Gesellschaft") (ISIN DE0005932735; WKN 593273) hat heute Kenntnis davon erlangt, dass die Eiffel Investment Group SAS (vormals Alto Invest S.A) ("Anleihegläubigerin") von der YOC AG begebene Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 1,5 Mio. in insgesamt 187.500 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien der YOC AG wandeln wird. Dies entspricht 5,69 % des Grundkapitals der Gesellschaft.

Mitteilende Person: Dirk-Hilmar Kraus, Vorstand

