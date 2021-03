Docebo bringt eine mehrere Produkte umfassende Lernsuite auf den Markt, mit denen sich die Herausforderungen im gesamten Lebenszyklus des Lernens meistern lassen

Docebo Inc. („Docebo“), Anbieter der führenden KI-gestützten Lernplattform ( Nasdaq: DCBO, TSX: DCBO ), gab heute die Markteinführung einer mehrere Produkte umfassenden Lerntechnologie-Suite bekannt.

Die Markteinführung der Docebo Learning Suite erfolgt zeitgleich mit der Markteinführung von Docebo Shape, einem KI-gestützten Produkt zur Erstellung von Inhalten. Docebo Shape wurde bei Docebo intern entwickelt und gestattet es Unternehmen, mehr interne Experten in ihre Strategie für E-Learning-Inhalte einzubinden. Mit diesem Produkt lassen sich dank KI ansprechende Lerninhalte in wenigen Minuten erstellen.

Docebo Shape bildet zusammen mit den folgenden Kernprodukten das innovative Angebot des Unternehmens und damit eine sich ergänzende Lernsoftwaresuite:

Docebo Learn LMS, ein hoch bewertetes Lernmanagementsystem, das von mehr als 2.000 Kunden eingesetzt wird

Docebo Shape, ein Produkt für die Erstellung von Inhalten, mit dem sich dank KI E-Learning-Inhalte in Minutenschnelle erstellen lassen

Docebo Content, eine Bibliothek mit Tausenden von vorgefertigten, mobil einsetzbaren Lernkursen

Docebo Learning Impact, ein datengestütztes Tool, mit dem Anwender die Effizienz ihrer Lernprogramme für ihre Mitarbeiter messen und die Investitionsrendite steigern können

„Es ist unsere Vision, eine Lernsuite für die Zukunft zu entwickeln, die alle Lernanforderungen von Unternehmen abdeckt, so dass unsere Kunden für alle ihre Lernbedürfnisse eine zentrale Anlaufstelle nutzen können“, so Claudio Erba, Chief Executive Officer von Docebo. „Die heutige Ankündigung ist das Ergebnis einer zuvor erfolgten Übernahme und der internen Forschung und Entwicklung. Sie ist ein Beweis für die Innovationsfähigkeit, die in der Unternehmenskultur von Docebo fest verankert ist.“