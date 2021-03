JPMORGAN belässt DEUTSCHE WOHNEN AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Bewertung der Aktien des Immobilienkonzerns bleibe vielversprechend, vorerst dürfte die Unsicherheit am Berliner Immobilienmarkt wegen des dortigen Mietdeckels aber anhalten, schrieb Analyst Neil Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2021 / 15:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2021 / 15:29 / BST





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Wohnen SE! Werbung Long Long Basispreis 36,00€ Hebel 11,35 Ask 0,34 Zum Produkt Short Short Basispreis 42,87€ Hebel 11,32 Ask 0,34 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.