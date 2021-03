BERLIN/BÖBLINGEN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat angekündigt, angesichts stark steigender Corona-Infektionszahlen dieses Jahr auf Osterfeierlichkeiten in der Familie verzichten zu wollen. "Der Familienbesuch fällt auch bei mir dieses Jahr aus, beziehungsweise findet digital statt", sagte der CDU-Politiker am Dienstag bei einer Online-Schalte mit Journalisten, in der es vorrangig um das Testmodell im Kreis Böblingen in Baden-Württemberg ging. Spahn rief die Menschen auf, über Ostern alle Kontakte "soweit es geht" herunterzufahren - "so schwer es auch fällt".

Spahn lobte ausgeklügelte Corona-Testmodelle etwa in Böblingen, Tübingen oder Rostock. Dort seien jeweils Infrastrukturen entstanden, die umfangreiche Corona-Tests möglich machten. Die Tests könnten helfen, Öffnungsschritte etwa mit Blick auf die Außengastronomie oder Theaterbesuche abzusichern. Durch Tests alleine sei die aktuelle Corona-Infektionswelle allerdings nicht zu besiegen - hier sei vor allem eine Minimierung der persönlichen Kontakte wichtig./mbr/DP/fba