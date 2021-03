FRANKFURT (dpa-AFX) - An den Anleihemärkten nimmt der Zinsanstieg wieder Fahrt auf. In Deutschland stieg die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen am Dienstag bis auf minus 0,26 Prozent. Der einjährige Höchststand von Ende Februar, der minus 0,20 Prozent betrug, kommt damit wieder in Reichweite. In anderen Ländern Europas und in den USA steigen die Kapitalmarktzinsen ebenfalls.

Der für den deutschen Markt richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel im Gegenzug um 0,24 Prozent auf 171,14 Punkte. Am Markt wurden mehrere Gründe für die Entwicklung genannt. Verwiesen wurde auf das angepeilte Infrastrukturpaket der US-Regierung in Billionenhöhe, das zwar auch über Steuern, zu einem Teil aber auch über Neuschulden refinanziert werden soll. Dies übt Druck auf die Anleihekurse aus.