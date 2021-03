Bahnbrechendes Futtermittel Feed LP20 von House Wellness Foods kann das Potenzial von Flüssen und Meeren als Ernährungsquelle für Schwellenländer stärken, so eine Studie

Der juvenile gestreifte Wels [Pangasianodon hypophthalmus] wird in Vietnam in Flüssen gezüchtet; auf diese Zucht entfallen 35 Prozent der vietnamesischen Aquakulturaktivitäten. Damit ist das Land der weltweit größte Produzent dieses nahrhaften Grundnahrungsmittels, das nicht nur für den eigenen Verbrauch, sondern auch für den Export nach China, Europa und andere Länder verwendet wird.

Die Geschichte Vietnams kann als Beispiel dienen, um die Kehrseite der Landwirtschaft in Schwellenländern zu demonstrieren. Obwohl sie seit Anbeginn der Menschheit die Grundlage des zivilisatorischen Fortschritts bildet, werden die potenziellen Gefahren der Landwirtschaft an Orten mit begrenzten Ressourcen und hohem Bedarf überdeutlich. Gewässer mit überhöhtem Bestand werden für den Menschen aufgrund des übermäßigen Abfallaufkommens und der Zunahme von Bakterien, Parasiten, Pilzen und Viren gefährlich. Solche Gewässer produzieren Fische, die zunehmend unterernährt, geschwächt und verletzt sind und sich nicht mehr fortpflanzen können.

Reflexartig wurde dieser Gefahr mit dem Einsatz von Antibiotika begegnet, um geschwächte Fischbestände am Leben zu erhalten. Da die Krankheitserreger abgesehen von den Kosten binnen kurzem mutieren und damit resistent gegen das Antibiotikum werden, wird eine noch größere Bandbreite an Antibiotika eingesetzt, was eine gefährliche Abwärtsspirale in Gang setzt. Unterdessen gelangen Antibiotika in die Nahrungskette sowie den menschlichen Stoffwechsel und entfalten dort eine unvorhersehbare, schädliche Wirkung. Die Hoffnung wird rasch zur Gefahr für den Landwirt, den Verbraucher und die Zukunft der vitalen Aquakultur.