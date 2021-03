Der Dax erreicht heute erstmals die Marke von 15.000 Punkten - und das während des Lockdowns und angesichts des, vorsichtig formuliert, schlechten Managements der Coronakrise in Deutschland und in Europa insgesamt. Aber

Der Dax erreicht heute erstmals die Marke von 15.000 Punkten - und das während des Lockdowns und angesichts des, vorsichtig formuliert, schlechten Managements der Coronakrise in Deutschland und in Europa insgesamt. Aber eines sollte man verstehen: der Dax repräsentiert eben nicht die deutsche Wirtschaft! Kein einziges Unternehmen aus den "Problem-Branchen" in der Coronakrise ist im Dax vertreten. Der deutsche Leitindex ist vielmehr eine Wette auf eine Erholung der Weltwirtschaft - und profitiert dabei auch wesentlich von der "whatever it takes"-Politik der EZB. Die Wall Street heute vor dem nahenden Quartalsende wenig verändert - der Nasdaq etwas schwächer aufgrund der steigenden Renditen für US-Staatsanleihen..

Artikel aus dem Video:

