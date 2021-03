Zukauf abgeschlossen: Die Pacifico Renewables Yield AG hat die Übernahme eines Windparks in der Nähe von Reudelsterz in Rheinland-Pfalz in trockene Tücher gebracht. Die fünf Windenergieanlagen des Parks kommen gemeinsam auf 15,6 Megawatt Leistung und wurden in den vergangenen beiden Kalendermonaten bereits in Betrieb genommen. „Verkäufer ist die New Energies Systems AG (Mayen, Rheinland-Pfalz). Die Unterzeichnung des ...