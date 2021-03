PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa sind am Dienstag mit uneinheitlicher Tendenz aus dem Handel gegangen. Verluste gab es an den Börsen in Warschau und Moskau, die Märkte in Prag und Budapest schlossen sich aber mit reduziertem Schwung der freundlichen Tendenz in Westeuropa an.

In Prag schloss der Leitindex PX bei 1092,00 Punkten, dies war ein Plus von 0,27 Prozent. Angetrieben wurde der tschechische Leitindex vor allem von gefragten Bankenwerten. So stiegen die Titel der Moneta Money Bank um deutliche 2,5 Prozent. Die in Prag gehandelten Papiere der österreichischen Erste Group folgten dem mit plus 0,3 Prozent aber nicht so stark.