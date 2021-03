2019

2020

Facturations commerciales 2,7 10,2

Chiffre d'affaires 3,7 4,4

EBITDA ajusté (13,4) (3,4)

EBITDA (12,5) (9,1)

Résultat opérationnel (14,8) (11,1)

Résultat net (15,8) (12,1)

Cash-flow-libre (14,3) (2,1)

Fonds propres 1,7 (4,6)

Trésorerie disponible 5,1 11,0

Trésorerie nette de dettes financières (2,5) 2,9

À cette occasion, Pierre Leurent, Directeur Général de Voluntis, déclare : « Un an après la présentation de notre nouvelle feuille de route stratégique, je suis aujourd’hui très fier du chemin parcouru. Nous sommes au rendez-vous sur tous les indicateurs clés, que ce soit nos avancées commerciales importantes, avec la conclusion de deux nouvelles collaborations pharmaceutiques de premier plan, l’amélioration de nos résultats, grâce à l’optimisation de notre structure de coûts, ou encore notre visibilité financière, avec une trésorerie en augmentation. À cette occasion, je tiens à féliciter l’ensemble des équipes qui ont activement participé à ce succès.

Ce n’est qu’une étape et nous sommes plus que jamais fixés sur nos objectifs à moyen terme avec la volonté de mettre de nouvelles thérapies numériques sur le marché mais aussi d’étendre notre portefeuille de solutions innovantes, que ce soit avec nos partenaires actuels ou de nouveaux. Nous évoluons sur un marché des thérapies numériques qui pèsera près de 9 milliards de dollars en 2025 et sur les 2 aires thérapeutiques, l’oncologie et le diabète, les plus vastes à l’échelle de l’industrie pharmaceutique mondiale.

Avec notre plateforme de thérapie numérique robuste et largement réplicable, nous avons la capacité d’aller beaucoup plus loin, notamment au travers d’une exploitation efficiente et responsable des données collectées. Les récentes discussions initiées avec de nouveaux partenaires potentiels nous confortent dans cette ambition et nous font entrevoir un important gisement de création de valeur pour nos actionnaires. »

Mise en œuvre du nouveau plan stratégique

Dans le cadre de la feuille de route stratégique présentée en mars 2020, Voluntis s’est engagé dans la conclusion de partenariats d’envergure avec des laboratoires pharmaceutiques de premier plan pour commercialiser ses thérapies numériques, prioritairement dans le domaine de l’oncologie.

De cette ambition est née la collaboration conclue avec Bristol-Myers Squibb, annoncée en mars 2020, pour développer des solutions thérapeutiques numériques pour la gestion des symptômes de patients atteints du cancer et leur suivi à distance par les professionnels de santé. Cette collaboration vient compléter le portefeuille de programmes en développement s’appuyant sur Theraxium Oncology, la plateforme de Voluntis pour les thérapies numériques dans le domaine du cancer.

En parallèle, la société a annoncé, en juillet 2020, un accord mondial de licence avec Biocon Biologics dans le domaine du diabète, la seconde aire thérapeutique prioritaire. Cet accord global est basé sur Insulia, la thérapie numérique développée par Voluntis, homologuée par la FDA et marquée CE, pour les patients atteints de diabète de type 2 traités par insuline basale.

Ces collaborations viennent enrichir le portefeuille de la société avec un total de 10 thérapies numériques en cours de développement et/ou commercialisées en partenariat avec l’industrie pharmaceutique, démontrant la puissance et la reproductibilité de la plateforme Theraxium.

Forte hausse des facturations commerciales

Grâce à ces partenariats d’envergure, les facturations commerciales, constituées principalement des paiements initiaux, des paiements liés à des franchissements de jalons et des revenus récurrents de licence liés à la commercialisation, ont été multipliées par 3,8 par rapport à 2019 (2,7 millions d’euros) pour atteindre 10,2 millions d’euros sur l’exercice 2020.

Après application des retraitements comptables liés à l’étalement dans le temps d’une partie des revenus sur toute la durée des contrats (IFRS 15), le chiffre d’affaires 2020 ressort à 4,4 millions d’euros (3,7 millions d’euros en 2019). La différence entre la facturation commerciale et le chiffre d’affaires est comptabilisée en produits constatés d’avance, qui s’élèvent à 9,9 millions d’euros à fin 2020, contre seulement 3,8 millions à fin 2019, et qui seront progressivement reconnus en chiffre d’affaires au cours des prochains exercices.

Amélioration de tous les indicateurs du compte de résultat

La feuille de route présentée en 2020 prévoyait également un redéploiement des ressources humaines de l’entreprise et une adaptation de son organisation, aussi bien en France qu’aux Etats-Unis, en lien avec le repositionnement de la stratégie commerciale vers la vente indirecte assurée par les laboratoires pharmaceutiques partenaires. Ce mouvement s’est traduit par un ajustement de l’effectif, passant de 113 collaborateurs à fin 2019 à 72 fin 20201 tout en préservant la capacité d’innovation du Groupe.

Grâce à la progression des revenus et l’abaissement des charges opérationnelles, Voluntis a enregistré une nette amélioration de son EBITDA ajusté, à -3,4 millions d’euros contre -13,4 millions d’euros en 2019.

Malgré l’impact défavorable de la norme comptable IFRS 15, le résultat net s’inscrit à -12,1 millions d’euros, en amélioration sensible de +3,7 millions d’euros sur un an, avec une perte nette divisée par deux au 2nd semestre 2020 (4,0 millions d’euros) par rapport au 1er semestre 2020 (8,1 millions d’euros).

Renforcement de la structure financière

L’augmentation des flux de trésorerie liée aux partenariats et la réduction stratégique de la structure de coûts ont permis d’améliorer très fortement le cash-flow libre qui ressort à -2,1 millions en 2020 contre -14,3 millions en 2019.

En outre, Voluntis a mis en place de nouveaux financements afin de consolider sa structure financière et a obtenu un total net de 11,7 millions d’euros supplémentaires en 2020, dont 6 millions d’euros de financements non dilutifs (PGE et prêt Innovation R&D de Bpifrance Financement) et 5,7 millions d’euros dans le cadre d’une levée de fonds réalisée notamment auprès de Debiopharm Innovation Fund, fonds corporate de la société Suisse Debiopharm, et Indigo, holding personnelle d’Eric Carreel, Président et co-fondateur de Withings. Cette augmentation de capital a permis de compenser en partie l’impact de la perte nette comptable sur les capitaux propres, qui s’établissent à -4,6 millions d’euros fin 2020.

À fin 2020, Voluntis dispose d’une trésorerie de 11,0 millions d’euros, contre 5,1 millions fin 2019. Grâce à ce solide niveau de trésorerie, et compte tenu des flux attendus en 2021, Voluntis estime disposer des ressources nécessaires pour couvrir ses besoins financiers, a minima sur les 12 prochains mois.

Confirmation des objectifs financiers

Grâce à la bonne dynamique commerciale engagée et au respect de la feuille de route, Voluntis confirme ses objectifs financiers à court et moyen terme :

Sur le plan commercial, Voluntis vise la signature de nouveaux accords de coopération en 2021 ;

Sur le plan financier, compte tenu des informations dont elle dispose actuellement, la société confirme son objectif de facturation commerciale annuelle comprise entre 8 et 12 millions d’euros, et vise toujours un cash-flow libre positif au second semestre de l’année.

Au-delà, Voluntis confirme le potentiel commercial des accords signés depuis décembre 2019.

Ainsi, l’ensemble des accords signés depuis décembre 2019 pourrait générer, sous réserve du respect de certaines conditions contractuelles, jusqu'à 25 millions d'euros de facturations commerciales cumulées entre 2020 et 2024 (dont une partie significative des 10,2 millions facturés en 2020), principalement constitués de paiements initiaux et d'étape.

Le lancement commercial des solutions co-développées, prévu pour intervenir graduellement entre 2021 et 2024, permettrait en outre à Voluntis de percevoir des revenus de licences au titre de l’usage de sa plateforme Theraxium et de ses thérapies numériques propriétaires. Ceux-ci pourraient représenter cumulativement des dizaines de millions d'euros par an, sur la base des revenus par patient négociés et du nombre prévisionnel d'utilisateurs finaux.

À propos de Voluntis

Voluntis développe des thérapies numériques pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément, grâce à des algorithmes médicaux, des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance.

Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développé de multiples thérapies numériques, notamment en oncologie et en diabète. Voluntis a établi des partenariats de longue durée avec des entreprises de premier plan dans le domaine des sciences de la vie. Basé à Cambridge, MA, et Paris, France, Voluntis est un membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance.

Pour en savoir plus : www.voluntis.com

Mnemo : ALVTX - ISIN : FR0004183960

Indicateurs Alternatifs de Performance :

Facturation commerciale : reflète l’activité commerciale et les passages de jalons techniques ou réglementaires pendant la période, qui ont souvent vocation à être différés ou étalés selon IFRS 15 (Paiements initiaux, redevances d'exclusivité et licences perpétuelles + Services de développement et intégration + Redevances Saas, royalties, maintenance & support)

EBITDA : résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions

EBITDA ajusté : Il correspond à l’EBITDA corrigé de la variation des produits constatés d’avance et des charges différées en vertu de l’application de la norme IFRS 15 (produits facturés relatifs à des éléments dont le contrôle n’a pas été transféré, charges d’exécution des éléments produits au titre des contrats client et non encore transférés)

Cash-flow libre : flux de trésorerie générés par l’activité + flux de trésorerie liés aux opérations d’investissements

Compte de résultats consolidé

En milliers d'euros 31/12/2020 31/12/2019 Chiffre d'affaires 4 398 3 660 Autres produits 791 1 012 Total des produits 5 189 4 672 Charges de personnel (9 133) (11 430) Autres charges opérationnelles (5 108) (5 758) Dotation nette aux amortiss. & provisions d'exploitation (2 052) (2 312) Résultat opérationnel (11 103) (14 827) Résultat financier (718) (986) Impôts (303) (0) Résultat net (part du groupe) (12 124) (15 813)

Tableau des flux de trésorerie

En milliers d'euros 31/12/2020 31/12/2019 Activités opérationnelles Résultat net (12 124) (15 814) Dotations aux amortissements et provisions 2 155 1 363 Dotations aux amortissements et provisions - IFRS 16 381 754 Elimination des éléments sans incidence sur la trésorerie 952 648 Variation nette du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 7 265 881 Flux de trésorerie générés par l'activité (1 372) (12 168) Opération d'investissement Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (679) (2 019) Acquisitions et cession d'actifs financiers (70) (128) - - Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (749) (2 147) Opération de financement Augmentation de capital 5 723 - Emissions, remboursements d'emprunts et intérêts financiers payés 2 727 362 Emissions, remboursements d'emprunts et intérêts financiers payés IFRS 16 (429) (709) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 8 021 (347) VARIATION DE TRESORERIE 5 900 (14 662) Incidences des variations de taux de change (11) 2 TRESORERIE A L'OUVERTURE 5 121 19 783 TRESORERIE A LA CLOTURE 11 010 5 122

Bilan consolidé

En milliers d'euros 31/12/2020 31/12/2019 Actif Immobilisations incorporelles nettes 2 071 2 694 Immobilisations corporelles nettes 405 3 313 Actifs financiers non-courants 251 258 Autres actifs non courants 1 091 364 Actifs non courants 3 817 6 629 Créances clients et comptes rattachés 844 541 Autres actifs financiers courants - - Autres actifs courants 2 180 4 984 Trésorerie 11 010 5 121 Actifs courants 14 035 10 647 Total 17 852 17 277 31/12/2020 31/12/2019 Passif et capitaux propres Capitaux propres (4 629) 1 742 Dettes financières non courantes 6 062 4 452 Provisions non courantes et autres passifs non courants 7 219 852 Passifs non courants 13 281 5 304 Dettes financières courantes 2 088 3 201 Fournisseurs et autres créditeurs 7 112 7 029 Passifs courants 9 200 10 230 Total 17 852 17 277

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives au groupe Voluntis et à ses activités, y compris ses perspectives et le développement de ses produits. Voluntis estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d’une performance future, étant donné qu’elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le rapport financier annuel 2019 et le rapport financier semestriel 2020 publiés par Voluntis respectivement le 30 avril 2020 et le 29 septembre 2020, dont une copie est disponible sur le site internet du Groupe (www.voluntis.com), et de l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Voluntis est présent. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Voluntis ou que Voluntis ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Voluntis diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Voluntis décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.

1 Hors sous-traitants

