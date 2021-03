Berlin (ots) - Tarifverhandlungen sind hierzulande eine recht ritualisierte

Angelegenheit. Daran ändert die Coronakrise nichts. So einigte sich die

Gewerkschaft IG Metall in Nordrhein-Westfalen nach sieben Verhandlungsrunden und

einigen Warnstreiks mit der Arbeitgeberseite auf einen Pilottarifvertrag für die

Metall- und Elektroindustrie.



Immerhin schaffte es die Gewerkschaft, den Arbeitgebern etwas mehr Lohn

abzuschwatzen. 2,3 Prozent sind zwar weit von früheren Abschlüssen entfernt,

aber vergangenes Jahr, als die Coronakrise gerade erst hierzulande ankam,

vertagte man die Gespräche über mehr Gehalt. Der IG Metall war damals die

Beschäftigungssicherung wichtiger. Nun ist man also auf Gewerkschaftsseite

wieder etwas selbstbewusster.







dass die Gewerkschaft den großen Konflikt mit den Chefs also gescheut hat. Es

ist aber fraglich, ob angesichts der gegenwärtigen Lage viel mehr drin gewesen

wäre. Zwar ist die Produktion im Gegensatz zu vergangenem Jahr kaum mehr von der

Coronakrise betroffen. Doch ist die Pandemie noch längst nicht ausgestanden.

Niemand weiß, wie es weitergeht und wann es wieder zu einem Aufschwung kommt.

Deswegen ging es der IG Metall nicht nur um mehr Lohn - das Geld soll je nach

Lage im Betrieb auch für Beschäftigungssicherung eingesetzt werden.



Vor allem aber beeinträchtigte die Pandemie dann doch die Handlungsfähigkeit der

Gewerkschaft. Zwar bewies sie mit ihren Warnstreiks, dass sie auch unter

schwierigen Bedingungen durchaus etwas organisieren kann. Doch Autokorsos und

digitale Veranstaltungen sind eben nur Demonstrationen zweiter Klasse. So

erreichte sie mit dem Pilotabschluss den maximalen Kompromiss mit der

Arbeitgeberseite.



Pressekontakt:



nd.DerTag / nd.DieWoche

Redaktion



Telefon: 030/2978-1722



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/59019/4878031

OTS: nd.DerTag / nd.DieWoche





Andererseits kann man natürlich einwenden, dass es lediglich zu Warnstreiks kam,dass die Gewerkschaft den großen Konflikt mit den Chefs also gescheut hat. Esist aber fraglich, ob angesichts der gegenwärtigen Lage viel mehr drin gewesenwäre. Zwar ist die Produktion im Gegensatz zu vergangenem Jahr kaum mehr von derCoronakrise betroffen. Doch ist die Pandemie noch längst nicht ausgestanden.Niemand weiß, wie es weitergeht und wann es wieder zu einem Aufschwung kommt.Deswegen ging es der IG Metall nicht nur um mehr Lohn - das Geld soll je nachLage im Betrieb auch für Beschäftigungssicherung eingesetzt werden.Vor allem aber beeinträchtigte die Pandemie dann doch die Handlungsfähigkeit derGewerkschaft. Zwar bewies sie mit ihren Warnstreiks, dass sie auch unterschwierigen Bedingungen durchaus etwas organisieren kann. Doch Autokorsos unddigitale Veranstaltungen sind eben nur Demonstrationen zweiter Klasse. Soerreichte sie mit dem Pilotabschluss den maximalen Kompromiss mit derArbeitgeberseite.Pressekontakt:nd.DerTag / nd.DieWocheRedaktionTelefon: 030/2978-1722Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/59019/4878031OTS: nd.DerTag / nd.DieWoche