Zilliant gibt Malvern Panalytical als neuen Kunden für Price Manager und IQ Anywhere bekannt

Zilliant, der führende Anbieter von intelligenter B2B-Software für Preisoptimierung, Preismanagement und Vertriebssteuerung, hat heute angekündigt, dass Malvern Panalytical Zilliant als Lösung für die Preisgestaltung ausgewählt hat, um die Preisgestaltung auf globaler Ebene neu zu gestalten.

Malvern Panalytical wird den Zilliant Price Manager zur Festlegung, Verwaltung und Aktualisierung von Preisen auf globaler Ebene einsetzen und sich dabei schnell an die sich ändernde Geschäftsdynamik anpassen. Darüber hinaus wird Malvern Panalytical Zilliant IQ Anywhere, eine robuste, REST-basierte API mit einer gesicherten Betriebszeit von 99,99 %, einsetzen, um die von Price Manager generierten Preisvorgaben nahtlos in Salesforce CPQ zu integrieren.