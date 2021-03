Zäsur / Kommentar von Ralf Heidenreich zu Biontech

Mainz (ots) - Das Jahr 2020 geht bei Biontech auch finanziell in die Geschichtedes Unternehmens ein. Denn es markiert eine wichtige Zäsur: Nach vielen Jahrendes Forschens, Entwickelns und Verlusteschreibens hat Biontech mit demCorona-Impfstoff zum ersten Mal ein Präparat auf den Markt gebracht und damitGeld verdient. Und das ordentlich. Allein in den letzten drei Monaten beliefsich der operative Gewinn auf 244 Millionen Euro. Das ruft jedoch auch Kritikerauf den Plan, nach deren Meinung hier mit der Not der Menschen Profit gemachtwird. Dieser Debatte sieht sich die gesamte Pharmabranche ausgesetzt. Bei allemFür und Wider stellt sich die Frage: Warum werden Profit-Debatten nicht oder nurwenig bei der Lebensmittelindustrie oder der Autobranche geführt? Auch Biontechist schlicht ein Unternehmen, das, um wieder neue Präparate entwickeln zukönnen, Geld verdienen muss. Und das nicht zu knapp. Bis ein Impfstoff oderMedikament verkauft werden kann, gehen in der Regel viele Jahre ins Land, müssenMilliardenbeträge investiert werden. Unter einer Gewinnmarge von 20 Prozentbrauche man bei neu entwickelten Medikamenten gar nicht anzufangen, heißt es inder Branche. Hinzu kommt: Wer die Biontech-Macher kennt, der weiß, dass es ihnennicht ums große Geld geht.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/65597/4878051OTS: Allgemeine Zeitung Mainz