Studie ermittelt die Auswirkungen der automatisierten Atemfrequenzmessung mit Masimo Rad-G mit RRp Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 30.03.2021, 21:01 | 53 | 0 | 0 30.03.2021, 21:01 | Heute gab Masimo (NASDAQ: MASI) die Ergebnisse einer vorausblickenden Beobachtungsstudie bekannt, die in Acta Paediatrica veröffentlicht wurde und in der Forscher des Hospital for Sick Children in Toronto die Präzision der plethysmographischen Atemfrequenzmessung (RRp) mit Masimo Rad-G, einem robusten Handgerät, bei unterernährten Kindern im Krankenhaus in Nigeria untersuchten.1 Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210330005979/de/ Masimo Rad-G with RRp (Photo: Business Wire) Dr. Nancy Dale und Kollegen stellten fest, dass die Messung der Atemfrequenz (RR) in Umgebungen mit begrenzten Ressourcen häufig dazu dient, medizinische Entscheidungen für Kinder mit Atemproblemen direkt zu treffen, dass aber die manuelle RR-Zählung „eine Herausforderung bleibt“, und untersuchten, ob eine technologische Lösung eine nützliche Alternative zur manuellen Zählung darstellen könnte. Die Forscher verglichen zur Bewertung simultane Gerätemessungen und von Krankenschwestern durchgeführte manuelle RR-Zählungen bei unterernährten Kindern. Das Gerät, welches ausgewählt wurde, war das Masimo Rad-G, das einen Pulsoximetriesensor verwendet, um sowohl die Sauerstoffsättigung als auch die RRp zu messen, und das erwiesenermaßen eine gute Übereinstimmung zwischen der RRp und der vom Kinderarzt gemessenen RR bietet.2 Sie nahmen 514 Kinder im Alter von 6 bis 59 Monaten auf, welche im Bundesstaat Borno, Nigeria, zwischen Juli 2019 und Mai 2020 in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Die Krankenschwestern der Studie wurden für den Betriebsablauf des Rad-G ausgebildet und führten als Teil der zweimal täglich stattfindenden Patientenbeurteilung auch manuelle RR-Zählungen durch. RR wurde manuell 60 Sekunden lang gezählt, während Rad-G zeitgleich RRp über einen am Zeh des Patienten angebrachten Sensor maß, und beide Messungen wurden aufgezeichnet. Forscher fanden bei der Analyse der 6.889 gepaarten RR-Messungen heraus, dass der mittlere Rad-G-RRp-Wert um 1,3 bpm (95%-Konfidenzintervall 1,2 – 1,4 bpm) höher war als der mittlere manuelle RR-Wert. Die mittlere absolute Differenz zwischen den beiden Methoden lag bei 4,4 bpm (95%-KI 4,3 – 4,5 bpm). Wenn RR entweder als „normale“ oder „schnelle“ Atmung eingestuft wurde (unter Verwendung der WHO-Pneumonie-Schwellenwerte), führten die beiden Methoden in 84 % der Fälle zur selben Klassifizierung. Bei der Klassifizierung der RR nach dem BedsidePEWS RR-Sub-Scoring (einer 4-Punkte-Skala) waren 80 % der Werte gleich und 99,3 % lagen innerhalb von 1 Punkt. Seite 2 ► Seite 1 von 5 Masimo Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen Wertpapier

Masimo Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer