Andersen Global stärkt mit kirgisischer Anwaltskanzlei die Präsenz in Zentralasien

Andersen Global schließt eine Kooperationsvereinbarung mit der in Kirgisistan ansässigen Anwaltskanzlei Satarov, Askarov & Partners ab und erweitert damit die geografische Reichweite in Zentralasien.

Die 2010 gegründete Kanzlei Satarov, Askarov & Partners ist auf internationale Schlichtungen und Auslandsinvestitionen spezialisiert und bietet Dienstleistungen für Privatpersonen, lokale Unternehmen, ausländische Firmen und staatliche Institutionen an. Mit einem Büro in Bischkek bietet die Full-Service-Kanzlei ein breites Spektrum an wirtschaftsrechtlichen Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Unternehmensfusionen und -übernahmen, Fremdfinanzierung, natürliche Ressourcen, Kartell- und Wettbewerbsrecht, Steuern und Steuerverfahren, internationaler Handel, Zollrecht und Strafrecht.