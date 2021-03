Plug Power, Nel ASA und Clean Power Capital springen an, Gamestop mit neuem Personal

Ein Blick auf die großen US-Aktienindizes zeigt eine deutliche Divergenz zwischen Technologiewerten und dem hochkapitalisierten Dow Jones Industrial. Diese Sektor-Rotation läuft bereits einigen Wochen. Im Zuge dessen hat der Nasdaq 100 aber …

Ein Blick auf die großen US-Aktienindizes zeigt eine deutliche Divergenz zwischen Technologiewerten und dem hochkapitalisierten Dow Jones Industrial. Diese Sektor-Rotation läuft bereits einigen Wochen. Im Zuge dessen hat der Nasdaq 100 aber inzwischen einen Konsolidierungskeil gebildet, der sich bis zum 07.04.2021 so sehr zuspitzt, dass es auf dem Weg dahin zu einem Signal in die eine oder andere Richtung kommen dürfte. Dies korrespondiert mit den Bodenbildungs-Mustern auf Einzeltitelebene, nicht nur in den USA, sondern branchenbezogen weltweit.Zu den deutlich zurückgekommenen Aktien gehören jene aus dem Wasserstoffsektor wie Plug Power (US72919P2020) und Nel ASA (NO0010081235), aber auch das grüne Investmentvehikel Clean Power Capital (CA18452D1069). Bei Letzterer elektrisiert die neueste Entwicklung im Aufbau von Wasserstofftankstellen der 3. Generation. Nachdem wir gestern bereits darauf aufmerksam machten, dass sich die Aktie von Clean Power Capital charttechnisch gefangen zu haben scheint, geht es heute gleich weiter hoch. Die Aktie legt aktuell in New York 6,7 % auf 1,3696 Dollar zu und steht nun kurz vor dem ersten nennenswerten Widerstand bei 1,40 Dollar. ...